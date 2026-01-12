Elena Sorlini nuovo AD di Grandi Stazioni Retail

- pubblicità -

Grandi Stazioni Retail comunica che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Elena Sorlini Amministratore Delegato della Società.

Nel suo nuovo ruolo, in cui è attiva dal 1° gennaio, Elena Sorlini guiderà l’azienda nell’attuazione del piano industriale e nello sviluppo delle opportunità strategiche, con l’obiettivo di continuare a potenziare l’offerta di servizi ai passeggeri ed introdurre soluzioni innovative nelle stazioni, rafforzandone il ruolo nevralgico come hub urbani per la mobilità ed il trasporto nazionale.

Elena Sorlini vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore infrastrutturale e del travel retail, maturata nel comparto aeroportuale in Italia e a livello internazionale. Prima di assumere il nuovo incarico, ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer degli Aeroporti di Abu Dhabi.

Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare sentitamente Francesco Tagliapietra per il contributo e il lavoro svolto nel corso del suo mandato e rivolge a Elena Sorlini i migliori auguri di buon lavoro.

ELENA SORLINI

Elena Sorlini vanta oltre venti anni di esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e del travel retail. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli esecutivi a livello internazionale, tra cui Managing Director and CEO di Abu Dhabi Airports, Executive Director Transport & Logistics presso ADQ, President of Strategic Planning di Oman Aviation Group e Director of Strategy presso Copenhagen Airports.

È stata inoltre Vice President di Macquarie Airports, uno dei maggiori operatori aeroportuali privati al mondo, per il quale è stata responsabile delle attività di asset management di Aeroporti di Roma e Copenhagen Airports.