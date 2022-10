Elezioni Rsa Stellantis, Ugl cresce anche a Pomigliano.

“Enorme soddisfazione e forte gratitudine per tutti i nostri candidati, sono sentimenti che esprimiamo per la grande affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alle elezioni Rsa nel sito Stellantis di Pomigliano d’Arco (NA)”.

Queste le parole congiunte del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, del segretario UTL Napoli Gaetano Panico, di Luigi Marino Segretario Regionale dell’Ugl Metalmeccanici e di Ciro Esposito, Segretario Provinciale della federazione di Napoli, a conclusione dello spoglio elettorale nel sito Campano per il rinnovo delle rappresentanze sindacali.

“Abbiamo ottenuto un’importante vittoria – esultano i segretari -. Ringraziamo le 291 persone che ci hanno votato. Ottenere l’Ugl un significativo numero di consenso in una competizione partecipatissima significa una sola cosa: la grande fiducia che i lavoratori hanno dimostrato ancora nei nostri candidati e nel nostro sindacato, pragmatico, concreto e sempre teso alla risoluzione dei problemi, al di là delle ideologie e delle demagogie. La serietà e il lavoro pagano sempre – affermano congiuntamente i Segretari Ugl – e questi risultati dimostrano che i dipendenti Stellantis Pomigliano credono davvero nell’Ugl e nei suoi candidati che ci sentiamo di ringraziare, unitamente ai membri della commissione elettorale, dei canditati, tutti personalmente, nessuno escluso”.

Particolare soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici: “Straordinario il risultato raggiunto dalla nostra O.S. alle elezioni Rsa in Stellantis Pomigliano. Il lavoro svolto insieme alla dirigenza Ugl Campana, ai candidati e tutti gli attivisti che con un grande lavoro straordinario hanno dimostrato con orgoglio l’attaccamento e senso di appartenenza alla Ugl Metalmeccanici, ha ottenuto un impartissimo risultato in un trend di crescita nel gruppo Stellantis da nord a sud: un grande riconoscimento ed è una dimostrazione del valore di ciò che il sindacato fa tutti i giorni nei posti di lavoro e della fiducia sincera e leale che i lavoratori ripongono in noi. Il regista di tutto ciò è stato senza dubbio il Segretario Provinciale della Federazione di Napoli, Ciro Esposito che ha permesso oggi di far ottenere a tutta la squadra, un risultato rilevante con un successo dell’8,5% dei consensi, l’elezione di ben tre Rsa nonostante era previsto un numero inferiore da eleggere rispetto alla tornata precedente e aumentando i consensi, ma cosa molto importante per la nostra O.s. è che permette alla UglM di entrare nell’esecutivo di fabbrica: grande impegno di Esposito, ha lavorato da anni con un nuovo gruppo e in un momento particolare dove il 26 p.v. a Torino, parte la trattativa del primo incontro sul rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro. Per l’Ugl l’esito di Pomigliano può e deve segnare l’apertura per l’azienda di una nuova stagione: l’Ugl è pronta, siamo pronti – conclude la Segreteria Nazionale Metalmeccanici – per iniziare il confronto, nella convinzione che la tutela dell’occupazione e la salvaguardia di tutti i siti produttivi italiani, con gli indotti ad essi collegati, costituiscano il fondamento di un confronto costruttivo”.