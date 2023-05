Elezioni Rsu, affermazione Ugl Metalmeccanici alla MIBEX di Somma Vesuviana.

Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Fabbrica nello stabilimento MIBEX s.r.l. di Somma Vesuviana (NA), un tempo conosciuta con il nome di FAG, per la prima volta l’Ugl Metalmeccanici partecipa ed elegge un proprio delegato superando il 21,2% delle preferenze: Ciro Fazzolini è il neorappresentante dei lavoratori. Alla lista Ugl Metalmeccanici viene assegnato uno dei tre seggi disponibili.

La Federazione Nazionale e territoriale Napoli dell’Ugl Metalmeccanici, esprimono grande soddisfazione per lo storico risultato conseguito nel sito produttivo di Somma Vesuviana, leader nella produzione di cuscinetti a rulli per il settore ferroviario. Tale affermazione assume una valenza politica significativa in quanto, i lavoratori della Mibex, con il loro consenso riposto nella Ugl Metalmeccanici, hanno espresso la necessità di dar voce ad una nuova sigla sindacale in azienda da sempre sindacalizzata solo con Fiom-Cigl, Fim-Cisl e Uilm-Uil.

Il Segretario Nazionale Antonio Spera, si congratula con il Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici Campania Luigi Marino, con il Segretario Provinciale della federazione di Napoli, Ciro Esposito e con tutti coloro che hanno contribuito al conseguimento di questo risultato, ringraziando in modo particolare tutti i lavoratori che hanno espresso la loro preferenza al neo eletto Ciro Fazzolini.

A quest’ultimo gli auguri di buon lavoro dalla Ugl Metalmeccanici.