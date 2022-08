Energia solare in Medio Oriente e Nord Africa: Graded entra nel Mesia

Energie rinnovabili: la branch a Dubai di Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, entra a far parte del Mesia, associazione no profit che si occupa di unire le più importanti aziende del settore solare in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (area MENA –Middle East and North Africa). L’obiettivo è quello di implementare il business nella regione, accedere più facilmente ai tender e promuovere l’azienda nei principali canali di riferimento. Il networking che ne seguirà sarà un trampolino di lancio per l’introduzione di Graded nel mercato emiratino.

Oltre a creare nuove opportunità di business per i propri membri, il Mesia si occupa di organizzare webinar educativi, eventi e workshop di networking per professionisti del solare, produrre report sulle tendenze del mercato, le ultime tecnologie, gli standard e le migliori pratiche, assistere nello sviluppo di politiche volte a rafforzare l’industria solare locale, supportare i propri membri e partner attraverso varie attività fisiche e digitali.

Mesia conta oltre 70 membri di società locali, regionali e internazionali dell’intera catena del valore del solare: EPC, integratori, subappaltatori, consulenti tecnici, studi legali, produttori di componenti, investitori/finanziatori/fondi, fornitori di componenti/agenti di componenti o distributori.