Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo approva il Piano d’Ambito Distrettuale Caserta

L’approvazione del Piano d’Ambito Distrettuale Caserta è stata ratificata nel corso del Comitato Esecutivo che si è svolto oggi presso la sede dell’Ente Idrico Campano. L’obiettivo consiste nel garantire un’organizzazione sempre più efficace del Servizio Idrico Integrato, attraverso l’approvazione di uno strumento di fondamentale importanza per la programmazione tecnica, economica e finanziaria nel territorio della provincia di Caserta.

Ai fini dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale Sannita, il Comitato Esecutivo ha ratificato poi quanto definito dalla delibera n. 1 del 5 giugno 2024 del Consiglio Distretto Sannita con le azioni propedeutiche alla costituzione della società Sannio Acque srl, compiendo un ulteriore importante passo avanti nell’iter amministrativo.

Il Comitato Esecutivo ha approvato anche il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023, che delinea il modello virtuoso dell’Ente Idrico Campano. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del regolamento per l’accesso agli atti e della modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e la presa d’atto della relazione sulle attività del Direttore Generale per il periodo compreso tra il 2 agosto 2023 e il 31 maggio 2024, in cui è illustrato l’impegno profuso in questi mesi per portare avanti l’attività di potenziamento e valorizzazione del Servizio Idrico Integrato, nell’ottica della governance univoca dell’Ente Idrico Campano. C’è l’ok, inoltre, allo schema di convergenza per i Comuni di Gioia Sannitica, Parete, Ruviano, Capua. Nominato anche il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

“Continuiamo a portare avanti un lavoro attento e minuzioso per un’adeguata e puntuale organizzazione del Servizio Idrico Integrato in Campania, da inquadrare all’interno di una governance chiara e univoca. – sottolinea Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano – Il nostro percorso amministrativo va di pari passo con gli interventi in corso e con i finanziamenti che stiamo intercettando proprio grazie alla rivoluzione culturale che stiamo realizzando per porre basi sempre più solide per la tutela della risorsa idrica e per il miglioramento della qualità della vita per le presenti e le future generazioni”.