Entra nel vivo TuttoHotel alla Mostra d’Oltremare

Tuttohotel è stata quindi l’occasione per fare il punto della situazione in particolare sullo stato dell’arte in Campania e nel sud Italia, territorio di riferimento specifico per TUTTOHOTEL.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci ha dichiarato- “E’ un passaggio decisivo organizzare una fiera di questo tipo, soprattutto nel momento che stiamo vivendo di forte crescita della Regione Campania. Nell’ultimo anno in Campania siamo passati da 19.000 a 33.000 strutture certificate, l’obiettivo è quello di raggiungere quota 40.000 entro fine anno. Abbiamo raddoppiato i numeri e devo dire che siamo ancora in fase evolutiva. Stiamo adottando il Testo Unico, una scelta importante come l’ha fatta Roma capitale sull’imprenditorialità delle locazioni turistiche. E’ chiaro che in una fase così ricca di mercato è importante che una fiera a Napoli parli di tutto questo e non solo degli alberghi, ma della ricettività in generale perché è un mercato che vuole uno standard di riferimento che sia il più alto possibile”.

Al taglio del nastro della quinta edizione di TUTTOHOTEL erano presenti l’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, il Presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli con la Consigliera Delegata Maria Caputo.

“Lusso, qualità e sostenibilità sono le principali direttrici lungo cui si sta sviluppando l’offerta dell’ospitalità italiana e internazionale. Esigenze che sono al centro del confronto in corso a TUTTOHOTEL fra i protagonisti del settore che hanno risposto al nostro invito confermando l’esigenza del settore di ritrovarsi in un appuntamento professionale non dispersivo e a misura d’uomo per confrontarsi sugli sviluppi di un’attività che negli ultimi anni è diventata uno dei motori di spinta del turismo italiano e dell’economia nazionale. Con la sua posizione baricentrica e il ruolo di punta di diamante di un’economia in espansione, Napoli rappresenta il luogo ideale e beneaugurante per parlare del futuro dell’ospitalità, sia in termini di forniture di servizi e upgrade dell’offerta che di uno sviluppo tecnologico che è entrato con forza anche nelle camere degli hotel” commenta Raffaele Biglietto, ideatore e direttore della manifestazione.

Oltre 180 i brand rappresentati negli stand di TUTTOHOTEL per un dialogo e confronto di aggiornamento in un ambito in costante evoluzione che mira a rendere l’accoglienza e gli spazi sempre più esclusivi e coinvolgenti. Un momento atteso è stato come ogni anno il Tuttohotel Awards 2025, che alla terza edizione, con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli ha assegnato premi prestigiosi dedicati all’eccellenza nell’ospitalità mediterranea.

Un modo per riconoscere e premiare il valore delle strutture, nelle diverse categorie, sottolineando l’impegno dei gestori, nella valorizzazione dell’ospitalità e gratificandone impegno e responsabilità di tutti i lavoratori delle diverse strutture. www.tuttohotel.info