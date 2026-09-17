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Esezione bollo, in Campania riguarda oltre 2,2 milioni di cittadini

Di
Redazione
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Il Consiglio dei ministri ha approvato l’esenzione dal bollo auto e moto per il 2027, una misura che azzera la tassa automobilistica sul primo veicolo per i mezzi con potenza fino a 80 kW, senza alcun limite di reddito o indicatore ISEE.

I numeri del provvedimento in Campania

I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) mostrano la portata eccezionale della misura sul territorio campano:
  • Persone coinvolte: Una platea di 2.238.802 cittadini che possiedono almeno un’autovettura o un motociclo entro la soglia di potenza.
  • Veicoli interessati: Oltre 3,5 milioni di mezzi totali in circolazione nella regione che rientrano nei parametri:
    • 2.781.321 automobili
    • 729.142 motocicli

  • Obiettivi futuri: Il Ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per questo primo passo, dichiarando l’intenzione di lavorare per estendere la soglia oltre gli 80 kW nei prossimi provvedimenti.

La misura punta a dare un sostegno economico concreto a migliaia di lavoratori e famiglie campane che utilizzano quotidianamente i veicoli privati per i propri spostamenti.

Facile.it: risparmio di 184€

Quanto risparmieranno gli automobilisti campani che potranno godere di questa novità? 184 euro; a tanto ammonta, secondo l’analisi congiunta Facile.it – Pratiche Auto Online, il bollo medio pagato nel 2026 in Campania per i veicoli che, l’anno prossimo, potranno rientrare nell’esenzione.

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