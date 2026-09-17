Esezione bollo, in Campania riguarda oltre 2,2 milioni di cittadini

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Il Consiglio dei ministri ha approvato l’esenzione dal bollo auto e moto per il 2027, una misura che azzera la tassa automobilistica sul primo veicolo per i mezzi con potenza fino a 80 kW, senza alcun limite di reddito o indicatore ISEE.
I numeri del provvedimento in Campania
I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) mostrano la portata eccezionale della misura sul territorio campano:
- Persone coinvolte: Una platea di 2.238.802 cittadini che possiedono almeno un’autovettura o un motociclo entro la soglia di potenza.
- Veicoli interessati: Oltre 3,5 milioni di mezzi totali in circolazione nella regione che rientrano nei parametri:
- 2.781.321 automobili
- 729.142 motocicli
- Obiettivi futuri: Il Ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per questo primo passo, dichiarando l’intenzione di lavorare per estendere la soglia oltre gli 80 kW nei prossimi provvedimenti.
La misura punta a dare un sostegno economico concreto a migliaia di lavoratori e famiglie campane che utilizzano quotidianamente i veicoli privati per i propri spostamenti.
Facile.it: risparmio di 184€
Quanto risparmieranno gli automobilisti campani che potranno godere di questa novità? 184 euro; a tanto ammonta, secondo l’analisi congiunta Facile.it – Pratiche Auto Online, il bollo medio pagato nel 2026 in Campania per i veicoli che, l’anno prossimo, potranno rientrare nell’esenzione.
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