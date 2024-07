Euronics e licenziamenti: non direttamente coinvolti, riconducibili ad aziende licenziatarie del marchio

In merito ai numerosi articoli pubblicati negli ultimi giorni su presunti licenziamenti operati da Euronics Italia Spa, che ha concesso l’utilizzo del suo marchio a diversi operatori sul mercato, si precisa che tali licenziamenti nulla hanno a che fare con Euronics Italia Spa, ma sono bensì riconducibili a Nova Spa, Kus Srl e Binova Srl, aziende licenziatarie del marchio Euronics e gestori indipendenti dei punti vendita in questione.

Le aziende che in Italia utilizzano il marchio Euronics in forza di un contratto di franchising stipulato con Euronics Italia Spa operano pertanto in totale autonomia rispetto ad Euronics Italia Spa.

Si specifica altresì che le aziende licenziatarie del Marchio gestiscono una rete di centinaia di punti vendita in tutto il territorio nazionale, garantendo un sistema efficace e in linea con i valori del brand.