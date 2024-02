Ex Ilva, arriva il commissario straordinario, è Giancarlo Quaranta

Commissariata l’Ex Ilva. Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. Commissario straordinario – comunica il Mimit – è stato nominato Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico.

Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio scorso, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia Spa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge del 18 gennaio 2024, n. 4. (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Ingegnare, attualmente direttore Divisione Tecnica e Operativa di Ilva spa in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta ha trascorso 40 anni in quella che una volta era l’Italsider di Taranto. “Con l’inizio del 2024 – scriveva sul suo profilo LinkedIn – auguro alla ‘fabbrica’ di ritrovare vigore e donare benessere ai suoi dipendenti ed ai contesti territoriali che la ospitano con i suoi stabilimenti”.

“Positiva la rapidità della nomina del commissario straordinario a fronte dell’avvio della procedura di amministrazione straordinaria dell’ex Ilva per affrontare i problemi a partire dai lavoratori, dalla produzione, dalla salute e sicurezza e dalla tutela ambientale. E’ necessario che nelle prossime ore ci sia un incontro con le organizzazioni sindacali per aprire la discussione sullo stato degli impianti e le azioni per garantire la continuità produttiva. Chiediamo inoltre che il confronto con Palazzo Chigi continui”, dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil.

“L’Ugl Metalmeccanici apprezza sia la nomina del dott. Giancarlo Quaranta, quale commissario straordinario per la gestione dell’ex Ilva, una scelta di qualità per il mondo dell’acciaio sia la tempestività del governo nel procedere a una soluzione in una vertenza strategica per l’industria italiana”..

Lo ha dichiarato il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito al decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con cui Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato Giancarlo Quaranta in qualità di Commissario straordinario.

Per Spera, “è importante voltare pagina e garantire il rilancio dell’azienda, salvaguardando anche la continuità produttiva e l’occupazione, che per noi dell’Ugl, sono primarie. Tanto più alla luce della, non nuova, totale mancanza di collaborazione da parte della multinazionale Arcelor Mittal, azionista di maggioranza che – conclude Spera -, oltre a non aver rispettato impegni e accordi in precedenza, adesso promette battaglia legale contro lo Stato”.