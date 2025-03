Ex Whirlpool, lavoratori Italian Green Factory iniziano formazione

Un nuovo inizio all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di rimettersi in gioco, a partire dalla formazione: 120 ore tra attività in officina e attività in ufficio, affiancati dai colleghi TeaTek in modo da garantire ad ogni operaio l’acquisizione di un ampio ventaglio di competenze utili ad ottenere successo professionale e aziendale.

L’obiettivo di “Teatek Connect” è quello di accompagnare i lavoratori in un percorso che li renderà operativi in modo efficace e graduale nella fabbrica che nascerà a Napoli in via Argine. “Siamo felici di poter offrire nuove competenze agli operai che andranno ad operare per Italian Green Factory – dichiara Felice Granisso, ceo di TeaTek e Italian Green Factory – perchè una formazione adeguata rappresenta il requisito fondamentale per la competitività nell’ambito delle energie rinnovabili. Orgogliosi – aggiunge Granisso – di vedere l’interesse e l’entusiasmo di tutti i partecipanti per un progetto, come quello di Igf, importante per Napoli e per il Mezzogiorno, che coniuga lavoro, innovazione, sostenibilità e impegno sociale”.