Fase 3 e ripresa in sicurezza, webinar della Camera di Commercio mercoledì 17.

Webinar: Ripresa in sicurezza anticovid con le forze economiche della Campania

Progetto Promozione della prevenzione

webinar 17 giugno 2020 ore 13.30

RIPRESA IN SICUREZZA ANTICOVID

con le Forze Economiche e sociali della Campania

Programma

Saluti

Ciro Fiola Presidente Unioncamere Campania

Intervento programmatico

Renato Pingue Direttore ispettorato interregionale del lavoro (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise) Napoli

Intervengono le forze economiche e sociali della Regione Campania

Cgil, Cisl, Uil

Confindustria, Confapi, Assimprese Italia, Conapi, ANCE

Coldiretti, Confagricoltura, Cia

Casartigiani, Confartigianato, Cna

Confcommercio, Confesercenti, Aicast

La piattaforma utilizzata per le videoconferenze sarà MICROSOFT TEAMS

Per partecipare occorrerà registrarsi al link: https://forms.gle/YodjDibiXuBRJgpD6

Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza.