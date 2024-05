Festa della Mamma, Poste Italiane per la parità di genere

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la festa della mamma, in calendario domani, domenica 12 maggio, promuovendo in provincia di Napoli diverse iniziative a sostegno della parità di genere tra le proprie dipendenti.

Nella provincia di Napoli il 47% dei dipendenti è donna. Nei 242 uffici postali lavorano 1307 donne, l’8% delle quali ricoprono il ruolo di direttore, mentre nei 42 Centri di recapito sono impiegate 701 donne, ricoprendo diversi ruoli. Numeri che testimoniano l’impegno costante dell’azienda nelle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione e che nel 2024 hanno consentito a Poste Italiane di ottenere per il quinto anno consecutivo la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

L’azienda ha introdotto negli anni numerose iniziative volte a valorizzare l’equilibrio di genere, il supporto della maternità e della paternità, e lo sviluppo della leadership femminile.

Ad esempio per le mamme esiste un percorso dedicato denominato Lifeed Genitori, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Il programma si rivolge non solo alle neomamme e ai neopapà ma anche, più in generale, ai genitori di figli fino ai 18 anni ed è un percorso per rendere l’esperienza genitoriale un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

Ma l’attenzione che Poste Italiane rivolge alle mamme lavoratrici è quotidiana, come testimonia Angela Stiano, 39 anni, portalettere presso il centro di distribuzione di Afragola. «Quando nasce un figlio, per i genitori è sempre faticoso diventare educatori ed è umano percepire un timore per il cammino da intraprendere. Per questo motivo – racconta Angela, che ha lavorato per 10 anni a Bra, in provincia di Cuneo – devo ringraziare “mamma” Poste per avermi consentito di crescere mia figlia, che oggi ha 11 anni, nel modo migliore, sostenendomi nelle difficoltà che il mio ruolo familiare comporta. Ricordo con gioia – continua la dipendente – il giorno in cui portai la piccola in ufficio per presentarla ai colleghi: fu una grande emozione, la accolsero con una tale gioia che la mia bambina diventò subito le mascotte dell’ufficio. Se la mia esperienza da madre è stata ed è tuttora meravigliosa, lo devo anche all’azienda in cui lavoro».

Per le neomamme è disponibile anche il programma Mums at work, che ha l’obiettivo di facilitare il rientro delle donne, supportandole nella ricerca di un equilibrio fra il nuovo ruolo di madri e quello di lavoratrici con un percorso di coaching dedicato, per facilitare il ritorno al lavoro dopo il periodo di maternità.

Poste Italiane ha realizzato per l’occasione due colorate cartoline filateliche, che saranno in vendita al prezzo di 1,00€ (in formato puzzle al prezzo di 5,00€) nei 10 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Napoli oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.

Negli stessi Spazio Filatelia sarà disponibile fino al 13 maggio, anche l’annullo speciale a datario mobile, mentre negli uffici postali con sportello filatelico l’annullo lineare da utilizzare insieme a quello a datario mobile.