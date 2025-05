Festival del Management, si parte giovedì 8

- pubblicità -

Giovedì 8 maggio alle 9.30 la Sala Rossa – Aula Carlo Ciliberto del Campus di Monte Sant’Angelo ospita l’apertura del Festival del Management organizzato da Sima, Società Italiana di Management, e dall’Università Federico II. Il tema di questa edizione è Deep Blue, le interconnessioni tra il Blue profondo dello Spazio e degli Oceani e su questo tema si articola il fitto programma di panel e dibattiti. In apertura, per i saluti istituzionali, intervengono Matteo Lorito (Magnifico Rettore, Università Federico II); Gaetano Manfredi (Sindaco, Comune di Napoli, Presidente ANCI); Paolo Pedone (Presidente, CUN); Adele Caldarelli (Direttore, Dipartimento DEMI); Arabella Mocciaro Li Destri (Presidente SIMA); Roberto Vona (Ideatore e Delegato SIMA per il Coordinamento del Festival del Management).

“Ci interroghiamo da sempre sugli strumenti per aumentare l’impatto della nostra attività di ricerca e per questo abbiamo ideato il Festival – sottolinea Arabella Mocciaro Li Destri, presidente Sima – crediamo nel potere del racconto e del dialogo per creare ponti tra persone. Ed è importante la presenza al Festival di altissime cariche delle istituzioni politiche e militari per un sostegno effettivo alla libertà della ricerca scientifica”.

Il tema “Deep Blue” coinvolge l’economia dello spazio e l’economia del mare, contesti in cui la cultura del management può fare la differenza nella gestione delle opportunità e dei rischi e nella creazione di innovazione e sviluppo. Ecco perché il primo panel della giornata sarà, alle 10.30, IL BLUE DELLO SVILUPPO – Le dinamiche geopolitiche internazionali – Opportunità e minacce nei cieli e nei mari (Coordina Roberto Vona). Intervengono: Sergio Costa (Vice Presidente, Camera dei Deputati, Presidente, Comitato Sicurezza); Luigi Casali (Comandante, Accademia Aeronautica, Aeronautica Militare Italiana); Vittorio Rizzi (Capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) e Salvatore Vitiello (Comandante, Comando Logistico, Marina Militare Italiana). Modera Roberto Napoletano, Direttore, Il Mattino.

“Il Blue inteso come economia dello spazio ed economia del mare, temi interconnessi e di interesse generale a cui la cultura manageriale può dare un contributo non solo di stampo aziendale ma di sviluppo in generale – afferma Roberto Vona, ideatore e Delegato SIMA per il Coordinamento del Festival del Management – La nostra intenzione attraverso il Festival, infatti, è mettere le nostre idee al servizio dello sviluppo dei territori e delle imprese. Puntiamo dunque ad un evento di comunità per un sapere utile e intendiamo valorizzare la cultura dell’impresa come cultura sociale, anche in considerazione che Napoli è capitale italiana nel 2025 proprio della cultura d’impresa”.

Seguirà alle 12.30 l’intervento su Le nuove frontiere della Space Economy di Anilkumar Dave (Space Economy Advisor), con introduzione di Roberta Busatto, Direttore, Space&Blue Magazine.

L’esplorazione del blu dello spazio e del mare come motore della ricerca e dell’innovazione sono gli argomenti, alle 14.30 del panel IL BLUE DELL’ESPLORAZIONE – Esplorare, innovare nel Deep Blue di Spazio e Mare (Coordinano Arabella Mocciaro Li Destri, Elita Schillaci e Roberto Vona) con Luca De Martinis (Direttore Teledife, Ministero della Difesa); Alessandro Garbellini (Responsabile Ufficio Spazio, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); Mario Mattioli (Presidente, Federazione del Mare); Renata Mele (Consigliere, Global Compact Network Italia e Vice President Sustainability Stakeholders Engagement, Leonardo) e Ugo Salerno (Presidente esecutivo, RINA). Modera Ottavio Lucarelli, Presidente, Ordine dei Giornalisti della Campania

Al centro dei confronti più interessanti del Festival anche il tema della salute pubblica e della qualità della vita nella prospettiva “One Health” (Coordinano Gianmario Verona e Silvia Cosimato) con Andrea Ballabio (già Fondatore e Direttore dell’Istituto Telethon TIGEM di Pozzuoli), Daniele Finocchiaro (Consigliere Delegato, Fondazione AIRC); Caterina Meglio (AD, Materias), Pierluigi Paracchi (CEO, Genenta Science – Nasdaq: GNTA), Pierluigi Petrone (CEO, Petrone Group, Vice Presidente, Farmindustria.

La prima edizione del Festival del Management, nel 2023, ha affrontato puntando ad approfondirlo il tema dell’Intelligenza Artificiale che torna anche in questa terza edizione nell’incontro: IL BLUE DELL’INTELLIGENZA UMANA – Soft Skills for surfing the AI world (Coordinano Giovanni Battista Dagnino e Nadia Di Paola); Riccardo Di Stefano (Vice Presidente, Confindustria, Delegato Education e Open Innovation); Paola Liberace (Dirigente AGID, Agenzia per l’Italia Digitale); Luca Parmitano (Chief Astronaut Operations, European Space Agency); Emma Parry (Cranfield School of Management, Chair, British Academy of Management); Meredith Storey (Senior Manager PRME, United Nations Global Compact). Modera Francesco Grillo, Founder Vision Think Thank, Editorialista, Il Sole24Ore.Tra i temi affrontati nella prima giornata ci saranno anche: l’eleganza – con una intervista di Claudio Tranchino, giornalista di Ateneapoli, a Maurizio e Alessandro Marinella, inoltre la cultura, la creatività e un interessante focus sulle nuove frontiere del turismo con From Italy to the Stars: Industry and Tourism in the Space Age (Coordina Anna Menozzi) con Vittorio Ancona (Head of System Engineering Management, Thales Alenia Space); Alessandro Bucci (Direzione Innovazione Tecnologica, ENAC); Vito Grassi (AD, Graded, già Vice Presidente Confindustria); Angelo Guarini (Direttore, Confindustria Brindisi); Pierluigi Di Palma (Presidente, ENAC). Modera Tiziana Cozzi, Giornalista, Domani.

La cultura d’impresa è fonte di “Management e innovazione sociale” e in questo contesto si inserisce il talk ospitato nella Chiesa dei Cristallini alla Sanità dal titolo IL BLUE DELLA RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE – Arte, cultura e rigenerazione urbana: storie di innovazione sociale raccontate dai principali protagonisti delle associazioni e delle fondazioni che hanno trasformato luoghi e spazi importanti della città generando importanti occasioni di occupabilità con Laura Biancalani, Andrea Bocelli Foundation; Rosario Esposito La Rossa, La Scugnizzeria; Antonio Loffredo, Fondazione Napoli C’Entro; Rebecca Rocco, La Sorte Cooperativa di Comunità; Martina Romanello, Art33; Enzo Porzio, Responsabile Comunicazione, Cooperativa La Paranza e Direttore, MuDD – Museo Diocesano Diffuso; Lorenzo Scirocco, Fondazione Terzoluogo. Modera Anna Paola Merone, Giornalista, Il Corriere del Mezzogiorno. Sulla stessa lunghezza d’onda il panel su IL BLUE DELL’IMPEGNO SOCIALE con Padre Gennaro Matino (Pro-Vicario Generale, Arcidiocesi di Napoli), Ettore Ferrara (già Presidente del Tribunale di Napoli, Consigliere giuridico e Componente Commissione di studio Patrimonio Confraternite e Pie Fondazioni, Arcidiocesi di Napoli); Gennaro Pagano (Coordinatore area Educazione e Cultura Ramo Ets, Arcidiocesi di Napoli e Direttore Casa Bartimeo); Luca Marciani (Direttore Generale, Fondazione Grimaldi, Ente Filantropico); Matteo De Lise (Componente Commissione di studio Patrimonio Confraternite e Pie Fondazioni, Arcidiocesi di Napoli); Padre Federico Battaglia (Tutor Progetto Policoro, Arcidiocesi di Napoli). Modera Francesca Ghidini, Tgr Rai Campania

Nell’ambito dei lavori del Festival sono previste anche interviste ad alcuni protagonisti dell’economia e dello sviluppo sostenibile dei territori, ne sono esempi: IL BLUE DEL FARE BANCA – Il sostegno alle economie dei territori tra sostenibilità e innovazione: Roberto Ghisellini (Condirettore Generale, Crédit Agricole Italia) Intervista di Nicola Saldutti (Giornalista, Corriere della Sera). Seguirà IL BLUE DELLA SOSTENIBILITA’ – Il Blue Metadomain degli Oceani Paolo Zanenga (Presidente e Fondatore, Diotima Society), Maurizio Morgantini (Co-Fondatore, Diotima Society). Intervista di Armando Massarenti (Caporedattore, Il Sole 24 Ore).

Il Festival prosegue anche domani, venerdì 9 maggio con appuntamenti nel Campus di Monte Sant’Angelo e presso l’Unione Industriali di Napoli e il Museo Darwin-Dohrn.

Comitato Scientifico

Claudio Baccarani, Bruno Busacca, Sandro Castaldo, Francesco Ciampi, Maria Colurcio, Michele Costabile, Daniele Dalli, Guido Cristini, Giovanni Battista Dagnino, Alberto Falini, Marco Frey, Alberto Grando, Luigi Golzio, Gennaro Iasevoli, Laura Michelini, Angelo Miglietta, Arabella Mocciaro Li Destri, Maria Rosaria Napolitano, Alberto Pastore, Tonino Pencarelli, Lara Penco, Andrea Piccaluga, Mauro Sciarelli, Savino Santovito, Elita Schillaci, Ludovico Solima, Federico Testa, Gianmario Verona, Roberto Vona (Coordinatore).

Main partner: Crédit Agricole Italia, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi Napoli Federico II

Partner istituzionali: Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR – Next Generation EU, e gestito da Invitalia

Main Sponsor Climate & Sustainability: Deloitte

Hosting partner: Università degli Studi di Napoli Federico II

Partner: Crai, EIT Health, GeneGis GI, Protiviti Italia

Media partner: RAI Scuola, RAI RADIO 1, TGR, Radio Kiss Kiss, Feltrinelli Librerie, E&M

Partner tecnici: Azienda Napoletana Trasporti, Centro di Ateneo per i servizi informatici, Effe erre Congressi, Enzo Liverino 1894, Isaia Napoli.

Patrocini:

Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Unione Industriali di Napoli, AIDEA, BRITISH ACCADEMY OF MANAGEMENT, EURAM, Marina Militare, Aeronautica Militare, Global Compact, Cavalieri del lavoro, Maestri del Lavoro, Cluster BIG -Blue Italian Growth, Federazione del Mare, Manageritalia, Consiglio Nazionale Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, ODCEC Napoli, Fondazione ODCEC Napoli, UGDCEC Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Aniai Campania, AIDP, AIRC, Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, ANDAF, Temporary Management e Capital Advisors, Federitaly, Photoclub Partenope.

Iscrizione gratuita previa registrazione su: www.festivaldelmanagement.eu/partecipa/

e collegamento streaming ai diversi panel

Seguici sui social per aggiornamenti e contenuti esclusivi:

Instagram: www.instagram.com/festivaldelmanagement/

Facebook: www.facebook.com/festivaldelmanagement

LinkedIn: www.linkedin.com/company/festival-del-management/

Scopri di più sul sito ufficiale: www.festivaldelmanagement.eu