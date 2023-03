Festival Euromediterraneo dell’Economia, oggi e domani al Maschio Angioino.

Nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino il 17 e il 18 marzo la prima edizione del FESTIVAL EUROMEDITERRANEO DELL’ECONOMIA

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta giovedì 16 marzo, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo

Capitale umano, logistica dell’energia, industria del mare e reti di trasporto, sono i temi attorno ai quali ruota la prima edizione del Festival, un momento di confronto per sottolineare il ruolo che il Mezzogiorno può assumere nella nuova formazione dello scacchiere internazionale: non solo un grande hub energetico del Mediterraneo, ma ancor prima, un punto di riferimento per la nuova manifattura e il capitale umano, per il potenziamento dell’industria del mare e per lo sviluppo delle reti digitali e di trasporto

alla conferenza sono intervenuti:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud-l’Altra Voce dell’Italia e del Festival Euromediterraneo dell’Economia

Patrizio Bianchi, Presidente Advisory Board del Festival Euromediterraneo dell’Economia

Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.