Fiap incontra le imprese sabato 11

– On. Edmondo CIRIELLI , Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale. – On. Tullio FERRANTE , Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

– On. Fulvio MARTUSCIELLO , Capo delegazione Forza Italia Parlamento Europeo. – On. Michele SCHIANO DI VISCONTI ,Membro X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)* – On. Gianpiero ZINZI , Membro della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) – Sen. Francesco SILVESTRO , Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) – Sen. Maurizio GASPARRI , Presidente Gruppo Forza Italia al Senato – Sen. Gianluca CANTALAMESSA , Membro 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) – Dott. Eliseo CUCCATO , Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

10.45 : Confronto con la Politica e le Istituzioni del territorio per discutere, priorità del territorio e delle imprese, necessità e soluzioni per il settore e le Aziende moderato da Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP: – On. Alberico GAMBINO , Europarlamentare – Vicepresidente Commissione per gli affari esteri (videomessaggio).

12.15:

Focus sulla Crescita aziendale e imprenditoriale: Strumenti pratici e strategie operative per lo sviluppo dell’imprenditore e dell’impresa.



– Le novità del nuovo CCNL e strumenti per attrarre nuovi collaboratori a cura di Alessandro PERON, Segretario generale FIAP.

– Bandi e Incentivi attivi per supportare lo sviluppo, la digitalizzazione e la formazione delle imprese, a cura di Fabio LAZZARINI, Responsabile Servizi FIAP.

– Strumenti e soluzioni per aumentare la competitività e la compliance aziendale e rispondere in modo efficace alle esigenze dei Clienti e della Committenza, a cura di Alessandro PERON, Segretario generale FIAP.