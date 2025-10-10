Fiap incontra le imprese sabato 11

FIAP INCONTRA LE IMPRESE, il tour nazionale in 10 tappe che mette a confronto diretto le imprese con Rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni locali e promuove la crescita degli Imprenditori, fa tappa a Napoli per incontrare le Aziende della Campania.
Un’occasione per promuovere un dialogo costruttivo con la politica, portare all’attenzione delle Istituzioni le priorità del settore, ma anche per approfondire temi legati all’impresa, alla competitività e allo sviluppo, con strumenti subito applicabili per migliorare il business.
FIAP INCONTRA LE IMPRESE DELLA CAMPANIA TI ASPETTA
11 OTTOBRE 2025 | NAPOLI (NA), presso il TIEMPO BUSINESS CENTER
INIZIATIVA RISERVATA ALLE AZIENDE DI TRASPORTO E LOGISTICA, ANCHE NON ASSOCIATE A FIAP
EVENTO A NUMERO CHIUSO – POSTI LIMITATI
AGENDA DELLA GIORNATA
- 10.00: Registrazione.
- 10.15: Apertura lavori
– Gennaro ROMANO, Referente FIAP per la Campania.
- 10.30: Saluti Istituzionali e interventi di:
– On. Edmondo CIRIELLI, Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale.
– On. Tullio FERRANTE, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
– Gaetano MANFREDI, Sindaco di Napoli*
- 10.45: Confronto con la Politica e le Istituzioni del territorio per discutere, priorità del territorio e delle imprese, necessità e soluzioni per il settore e le Aziende moderato da Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP:
– On. Alberico GAMBINO, Europarlamentare – Vicepresidente Commissione per gli affari esteri (videomessaggio).
– On. Fulvio MARTUSCIELLO, Capo delegazione Forza Italia Parlamento Europeo.
– On. Michele SCHIANO DI VISCONTI,Membro X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)*
– On. Gianpiero ZINZI, Membro della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
– Sen. Francesco SILVESTRO, Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
– Sen. Maurizio GASPARRI, Presidente Gruppo Forza Italia al Senato
– Sen. Gianluca CANTALAMESSA, Membro 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
– Dott. Eliseo CUCCATO, Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
- 12.15: Focus sulla Crescita aziendale e imprenditoriale: Strumenti pratici e strategie operative per lo sviluppo dell’imprenditore e dell’impresa.
– Le novità del nuovo CCNL e strumenti per attrarre nuovi collaboratori a cura di Alessandro PERON, Segretario generale FIAP.
– Bandi e Incentivi attivi per supportare lo sviluppo, la digitalizzazione e la formazione delle imprese, a cura di Fabio LAZZARINI, Responsabile Servizi FIAP.
– Strumenti e soluzioni per aumentare la competitività e la compliance aziendale e rispondere in modo efficace alle esigenze dei Clienti e della Committenza, a cura di Alessandro PERON, Segretario generale FIAP.
- 13.00: Chiusura lavori e Aperitivo di networking.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.