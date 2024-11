Fisascat Cisl: Un camper per i diritti dei lavoratori

- pubblicità -

La Fisascat CISL Campania lancia il Camper dei diritti dei Lavoratori. La presentazione avverrà martedì 26 novembre a Napoli in piazza dei Martiri, alle ore 11:00.

Uno strumento per stare ancora più vicino ai lavoratori e le lavoratrici a cui vengono applicati i C.C.N.L. nei settori del Terziario e Commercio, Turismo, Multiservizi e Vigilanza Privata. Il Camper sarà un vero e proprio sportello/presidio della legalità itinerante che stazionerà nei centri commerciali, vicino agli alberghi, in prossimità dei cantieri, e dovunque ci sia bisogno per informare, orientare e assistere i lavoratori che vogliono ottenere il riconoscimento dei diritti sindacali e sociali.

L’attività dell’uffico mobile andrà dal controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro, alle verifiche della busta paga,consulenza legale,verifica delle condizioni di Sicurezza sul Lavoro, informazioni sulla previdenza integrativa e quant’altro serva ai lavoratori del nostro comparto.

“Questo è il nostro modo di interpretare l’idea di sindacato, ovvero essere sempre più vicini ai lavoratori per dare risposte tempestive ai loro bisogni di tutela”, dice il segretario Generale della Fisascat CISL di Napoli Stefania Chirico, che aggiunge: “con il camper dei diritti offriremo, oltre alle nostre sedi provinciali, che sono un fondamentale punto di aggregazione sociale, un’ulteriore opzione ai nostri associati integrando la presenza su tutto il territorio della Campania”.

Dalle prossime settimane il Camper dei diritti farà tappa in tutte le provincie Campane.