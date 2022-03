FLAICA CUB NAPOLI: Risolta la vertenza dei lavoratori degli appalti cimiteriali del Comune di Napoli, appartenenti alla società GAP.

Oggi davanti al Prefetto di Napoli, la FLAICA CUB ha trovato un accordo positivo per i lavoratori per permettere l’applicazione dei pagamenti tramite dei poteri sostitutivi.

Da oltre 4 mesi i lavoratori della GAP, azienda che gestisci i lavori cimiteriale nel comune di Napoli. non percepiscono lo stipendio. Una situazione gravissima e vergognosa, che oggi grazie all’operato sindacale della FLAICA ha trovato uno sbocco risolutivo per la vertenza. Il comune di Napoli cosi come previsto per legge in questi casi, si sostituirà alla società GAP per pagare gli stipendi ai lavoratori. A questo punto il servizio sicuramente verrà affidato ad una nuova società che dia più garanzie del punto di vista economico.

Il Segretario della FLAICA Raffaele Docimo ha dichiarato al margine della riunione che “Per noi come O.S. resta il fatto che l’unica soluzione possibile a queste problematiche, ormai quasi di carattere quotidiano, sia quella della reinternalizzazione del servizio e di tutti i lavoratori al comune di Napoli. Solo cosi i lavoratori avranno la garanzia di non finire in mano a i soliti speculatori degli appalti”.