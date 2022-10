FOMS e le nuove frontiere della formazione medico scientifica

La formazione e in particolar modo l’alta formazione nel settore medico scientifico sta affrontando grandissimi cambiamenti, grazie all’innovazione tecnologica che fornisce nuovi strumenti di divulgazione e di apprendimento.

Ne abbiamo parlato con Francesco Natale, Ceo e founder di FOMS, start up innovativa che progetta, organizza, promuove, gestisce e commercializza corsi professionali di alta formazione medico scientifica, programmi di formazione, aggiornamento ed orientamento professionale in campo medico scientifico, Corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) con un programma che prevede l’acquisizione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

“La formazione nel campo medico scientifico va di pari passo con la Ricerca e l’Innovazione – ci spiega Francesco Natale – che sono da intendersi come capisaldi per la realizzazione e la promozione di nuovi campi di ricerca, snodo vitale a sostegno di progetti, organizzazioni e tavoli tecnici per le diverse materie di interesse.

FOMS nasce con la ricerca, l’innovazione e la formazione nel dna ed ha come mission di creare percorsi di alta formazione esperienziale nel settore medico scientifico, percorsi che definiamo “concreti” perché consentiamo agli operatori del settore di confrontarsi e sperimentare sul campo quanto appreso ed “innovativi” perché utilizziamo le ultime tecnologie digitali.

Innovare ma anche preservare la tradizione della Scuola Medica Salernitana perché FOMS nasce come Polo Accademico di Alta Formazione Medico-Scientifica in partenariato con l’Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana.”

“FOMS guarda al futuro e scommette per questo su un modo di fare formazione che sia innovativo e finalizzato ad implementare la parte applicativa e pratica del processo di apprendimento. Questo passaggio fondamentale è garantito da un complesso di strutture, tecnologie, competenze e knowhow che FOMS mette a completa disposizione del settore medico scientifico e della ricerca.

I percorsi di formazione promossi applicano una metodologia propria dei percorsi esperienziali con una partecipazione che non è più passiva ma bensì partecipativa, immersiva, diretta e coinvolgente.

Abbiamo progettato un polo di alta formazione – conclude Francesco Natale – che sappia rispondere al meglio alle esigenze dei professionisti e degli operatori del settore medico scientifico.”

Mettere insieme competenze ed esperienze professionali diverse, condividere progetti tecnologici con università e strutture scientifiche di rilevanza internazionale significa poter configurare percorsi formativi di eccellenza in grado di preparare medici ed operatori sanitari alle sfide che i tempi correnti ci sottopongono.

Per maggiori informazioni sulle attività formative di FOMS Polo accademico di Alta Formazione Medico Scientifica www.fomsformazione.it