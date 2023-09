Fondazione Banco di Napoli: incontro sull’economia in chiave storica alla presenza del Governatore della Banca d’Italia Visco

Venerdì 29 settembre alle 15, la Fondazione Banco Napoli, nell’ambito dell’incontro annuale dell’Associazione per la Storia Economica, sostenuto dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell’Università di Napoli Federico II, ospita la sessione plenaria, presieduta da Alessandro Nuvolari, introdotta dal Presidente Orazio Abbamonte, con la lectio magistralis di Robert C. (Bob) Allen del Global Distinuished Professor of Economic History, NYU Abu Dhabi e l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco previsto alle 17.

Sarà anche l’occasione per ricordare Gianni Toniolo (1942-2022), eminente economista e storico economico, tra i fondatori di ASE, con gli interventi di Stefano Battilossi (Carlos III di Madrid); Vera Negri Zamagni (Università di Bologna); Nicola Rossi (Roma Tor Vergata, Istituto Bruno Leoni). Il workshop, con vocazione internazionale tratta di economia in chiave storica: un’importante occasione d’incontro per discutere sulle nuove prospettive della ricerca nella storia economica, attraverso il contributo congiunto di senior scholar e giovani studiosi. Il confronto su differenti temi di ricerca, fonti e approcci rappresenta un’opportunità di dibattito per cercare risposte a nuove e vecchie domande fondamentali in economia attraverso la lente analitica del passato.

«La disponibilità e l’ospitalità offerta dal Presidente Orazio Abbamonte alla plenary session ASE – commenta la Professoressa Maria Carmela Schisani, Università di Napoli e organizzatrice del congresso – conferma l’azione di supporto che la Fondazione Banco Napoli offre alla Storia Economica, in tutti i suoi approcci, nel solco di una tradizione portata avanti nel tempo e che si va rafforzando».

È prevista inoltre la visita al museo ilCartastorie, occasione per gli studiosi che prenderanno parte all’incontro per conoscere e apprezzare l’imponente portata storica e culturale dell’Archivio del Banco.

Sabato 30 settembre a chiusura dei lavori, presso il Complesso di San Marcellino, alle 14,30, si assegnerà il “Premio Francesca Carnevali”, che verrà consegnato alle migliori tesi di laurea in storia economica tra quelle pervenute alla Commissione composta da Andrea Colli Università Bocconi di Milano, Gabriele Cappelli, Università di Siena e Maria Carmela Schisani.