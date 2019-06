Fondo centrale di garanzia per le Pmi, workshop all’Unione Industriali giovedì 13.

“Le novità della riforma del Fondo centrale di garanzia per le Pmi” sarà il tema del Workshop in programma a Napoli, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58), per la mattinata di giovedì 13 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00.

Interverranno:

Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli;

Vittorio Genna, Vicepresidente Ga.Fi.;

Pierpaolo Brunozzi, Direttore strumenti di Garanzia, Banca del Mezzogiorno;

Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica, Regione Campania;

Gianfranco Torriero, Vicedirettore Generale Associazione Bancaria italiana;

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Federconfidi -Confindustria Rosario Caputo.

Dal 15 marzo scorso sono in vigore le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di Garanzia, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dello strumento ampliando la platea dei beneficiari e facilitando l’accesso al credito per imprese (medie, piccole e micro) ancorché fragili, ma economicamente e finanziariamente sane.

E’ importante sottolineare che l’operatività del Fondo di Garanzia può essere ampliata anche con il cofinanziamento regionale.

Pertanto, l’incontro di giovedì si configura come un’utile occasione per illustrare nel dettaglio a professionisti e imprenditori tutte le opportunità offerte dalla riforma.