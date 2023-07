Forum Armenia-Italia in Unione Industriali

“Armenia-Italia: Facilitating Business Dialogue” è il titolo del Forum in programma martedì 4 luglio con inizio alle ore 9.30, presso l’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli)_.

Il Forum è organizzato dall’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in Italia e dal Comune di Napoli in collaborazione con Unione Industriali Napoli. L’iniziativa mira a promuovere la cooperazione economica e le relazioni commerciali tra l’Armenia e l’Italia. A tal fine, durante l’incontro, saranno illustrate le opportunità commerciali e d’investimento per le imprese italiane che intendono espandere il proprio business in Armenia. L’evento ha carattere plurisettoriale con focus su: Tessile e Calzaturiero; ICT; Agroalimentare; Turismo; Energia. Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci . Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di: Tsovinar Hambardzumyan , Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Italian Republic; Giorgio Silli , Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia; Federico Freni , sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze; Rafayel Gevorgyan , Deputy Minister of Economy of the Republic of Armenia; Gevorg Mantashyan , First Deputy Minister of High Tech Industry of the Republic of Armenia; Giulio Centemero , Responsabile del Gruppo parlamentare Amicizia tra Italia e Armenia; Francesco Senese , Consigliere per gli Affari esteri del Sindaco di Napoli; Levon Ohanesyan , Director General of ʺEnterprise Armeniaʺ; Owain Jones , Executive Vice President and Group Chief Corporate Affairs Officer of ʺWizz Airʺ.