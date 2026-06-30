Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce da mercoledì 1 luglio

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“Un passo in avanti decisivo per una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile: con l’avvio, da domani 1 luglio, del treno Frecciarossa diretto Napoli–Bari–Lecce parte la rivoluzione dell’alta velocità nel Mezzogiorno.

Il nuovo treno Frecciarossa consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Un traguardo fondamentale, che conferma l’impegno del Mit e del Governo per il completamento di un’opera strategica per il Sud e per tutto il Paese”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.

Entrata in servizio Napoli-Cancello

“L’entrata in esercizio della tratta Napoli–Cancello – aggiunge – rappresenta il primo tassello del grande progetto infrastrutturale Napoli–Bari, destinato a connettere Campania e Puglia, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capacità della rete. La nuova infrastruttura consente di rendere più efficienti, rapidi e competitivi i collegamenti tra territori, persone e imprese, riducendo i divari e creando nuove opportunità di sviluppo.

Contestualmente domani, con l’attivazione anche della nuova stazione di Acerra, alla quale seguiranno altre fermate, si migliora l’accessibilità alla rete ferroviaria regionale e, tramite essa, all’alta velocità, con benefici per pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori.

Afragola: integrazione AV-regionale

L’attivazione dell’interscambio nella stazione Av di Napoli-Afragola renderà possibile l’integrazione tra alta velocità e trasporto regionale, rafforzando così il suo ruolo di hub strategico. La Napoli–Bari è l’opera simbolo della modernizzazione del sistema ferroviario che stiamo portando avanti: un’infrastruttura che avvicina i territori e – conclude Ferrante – contribuisce a costruire una rete di trasporto sempre più in grado di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini”.