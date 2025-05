GA.FI. approva il Bilancio 2024 e incrementa le garanzie del 74%

- pubblicità -

Ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Garanzia Fidi Scpa, che ha approvato il Bilancio per l’anno 2024, facendo registrare un incremento del 74% delle garanzie rilasciate, rispetto al precedente anno.

Un risultato importante, dovuto sia al progressivo rafforzamento dell’offerta di credito, affiancando alle storiche relazioni bancarie accordi con SGR e piattaforme fintech, sia alla Riforma del Fondo di Garanzia in vigore dal 1° gennaio 2024 che ha restituito al Sistema dei Confidi una centralità nella relazione con l’impresa e nella valorizzazione del proprio intervento con un significativo vantaggio rispetto alla garanzia diretta soprattutto per le operazioni con finalità liquidità che riducono la copertura dall’80% al 50%.

“Nel corso dell’anno – afferma Rosario Caputo, Presidente di GAFI – abbiamo fatto significativi progressi nel potenziamento ed efficientamento dei processi, indirizzandoci verso una maggiore digitalizzazione e automazione delle attività, oltre al rafforzamento della rete distributiva con mediatori convenzionati, per consentirci di far pervenire la nostra offerta creditizia in tutto il territorio nazionale in maniera capillare. Alla tradizionale attività di garanzia si è affiancata, e sviluppata sempre più, quella di consulenza alle Imprese con l’intenzione di rendere un servizio integrato e multidisciplinare”.

“In particolare – prosegue il Presidente di GAFI – abbiamo dato avvio al progetto di finanza agevolata, e alla consulenza specialistica in materia ESG per misurare le performance delle imprese associate, indicando i livelli di sostenibilità, anche in considerazione del fatto che le Banche sono sempre più attente a valutare i rischi ESG nella concessione del credito. Inoltre, la nostra evoluzione professionale e organizzativa ci ha permesso di avviare operazioni di cartolarizzazioni, sia con SGR, che con banche, e di erogare finanziamenti diretti alle PMI per oltre 10 milioni. Anche per il 2025 questa modalità rappresenterà la nostra principale leva di sviluppo per sostenere l’accesso al credito delle nostre Imprese”.

“Insomma – conclude Rosario Caputo – GAFI è diventato sempre più punto di riferimento delle Imprese negli ultimi anni e punta a consolidare la propria presenza anche nel centro Italia dopo la fusione realizzata con un Confidi abruzzese”.

il 2024 ha segnato per GA.FI. un rafforzamento della propria funzione di “prossimità”, nell’affiancamento delle imprese e nel loro accompagnamento sul mercato dei capitali e del credito. Nel corso dell’Assemblea sono stati resi noti una serie di dati ed indicatori, dai quali si evince che, nell’affiancamento delle imprese e nel loro accompagnamento sul mercato dei capitali e del credito.

Il bilancio 2024 di GA.FI. conferma la propria solidità patrimoniale con un indice di capitalizzazione – Total Capital Ratio – di oltre il 35% e una particolare attenzione al presidio dei rischi con un indice di copertura pari al 81% e un NPL netto del 3,35%. e una particolare attenzione al presidio dei rischi con un

Ciò testimonia la prudente gestione di GA.FI . che, con il medesimo patrimonio, può sviluppare di circa sei volte la propria attività nell’interesse delle Imprese con l’obiettivo di supportare concretamente l’economia reale.

Inoltre, al 31.12.2024, il numero delle aziende associate è pari a n. 4.617 (+831 unità rispetto al 2023); mentre i finanziamenti bancari garantiti sono pari a circa 102 mln di euro con oltre 30 istituti bancari e finanziari.