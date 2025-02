Gallery Broker nel novero dei più affidabili

- pubblicità -

Gallery Broker, prestigiosa società di brokeraggio assicurativo con sede legale a Milano e operativa nella storica Galleria Umberto I di Napoli, continua a distinguersi come una delle realtà più solide e competitive del settore in Italia.

L’annuario ASEFI 2025, punto di riferimento per il mercato assicurativo nazionale, ha inserito Gallery Broker al 52° posto tra oltre 3.000 broker attivi nel Paese, confermando la sua costante crescita e affidabilità.

Fondata con la missione di offrire soluzioni assicurative su misura per aziende e privati, Gallery Broker ha costruito nel tempo una rete capillare composta da oltre 150 collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il suo portafoglio include partnership consolidate con più di 10 compagnie assicurative, garantendo ai clienti accesso a prodotti altamente competitivi e a consulenze personalizzate di alto livello.

Leadership e visione strategica

Il Managing Director Alfredo Santopietro sottolinea la strategia aziendale orientata all’innovazione e alla centralità del cliente: “Il nostro obiettivo è crescere e innovare continuamente, investendo in soluzioni sempre più efficaci per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. La nostra capacità di anticipare le evoluzioni del mercato rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro successo.”

A rafforzare questa visione interviene il Sales Manager Danilo Santopietro, che commenta con orgoglio il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’azienda: “Essere tra i primi 60 broker in Italia è il frutto del nostro impegno costante e della qualità del servizio che offriamo. Questo traguardo ci motiva a migliorare ulteriormente e a rafforzare la nostra posizione nel settore assicurativo.”

Un team di professionisti al servizio dell’innovazione

Alla guida del reparto amministrativo, Daniela Masucci, Head of Administration, coordina le strategie aziendali con un focus sulla customer satisfaction, mentre Fabiana Carrese, Organization & Operation Manager, garantisce un costante aggiornamento sulle dinamiche del mercato e un consolidamento della rete aziendale.

Gallery Broker investe costantemente su tre pilastri chiave:

Innovazione tecnologica : per offrire soluzioni all’avanguardia e ottimizzare i processi interni;

: per offrire soluzioni all’avanguardia e ottimizzare i processi interni; Eccellenza nella formazione : assicurando ai propri dipendenti e collaboratori un costante aggiornamento professionale;

: assicurando ai propri dipendenti e collaboratori un costante aggiornamento professionale; Servizio clienti efficiente e reattivo: per rispondere con rapidità e precisione alle esigenze di partner e clienti.

Solidità finanziaria e sviluppo aziendale

Nella sede di Milano, Elenoire Delrio ricopre il ruolo di Chief Accounting Officer, guidando la gestione contabile e finanziaria di Gallery Broker con competenza e visione strategica. Grazie alla sua esperienza e alla profonda conoscenza delle normative di settore, assicura solidità finanziaria e trasparenza, contribuendo alla sostenibilità economica dell’azienda. Affiancata da un team altamente qualificato, supervisiona l’ottimizzazione dei processi amministrativi e contabili, supportando le decisioni strategiche del management e garantendo un’efficace gestione delle risorse.

Un’azienda in continua espansione

Gallery Broker prosegue il suo percorso di crescita e sviluppo. Attualmente conta già 10 dipendenti e sta ampliando il proprio organico con nuove opportunità lavorative. L’azienda è alla ricerca di professionisti con laurea in economia, desiderosi di entrare a far parte di un team dinamico e in forte espansione.

L’inserimento nell’annuario ASEFI 2025 tra le principali società di brokeraggio in Italia rappresenta una prova ulteriore della solidità e del prestigio di Gallery Broker, confermandola come un punto di riferimento nel panorama assicurativo nazionale. Con un focus costante su innovazione, formazione e qualità del servizio, l’azienda affronta il futuro con ambizione e determinazione, pronta a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore.