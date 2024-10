Gesco, a rischio 300 posti lavoro. Scatta la petizione online

- pubblicità -

“La perdita di 300 posti di lavoro è un fatto drammatico, soprattutto in una regione come la Campania afflitta dalla disoccupazione”. Inizia così l’appello lanciato da Sergio D’Angelo sulla piattaforma online Change.org che ha raccolto oltre 6mila firme in pochi giorni.

Lanciato lo scorso 2 Ottobre, la petizione chiede l’intervento del Prefetto di Napoli e del Presidente della Regione Campania per scongiurare la perdita dei posti di lavoro degli operatori sociali di Gesco e la conseguente difficoltà per centinaia di famiglie. “La decisione dell’Asl Na1 centro di recedere unilateralmente dal contratto con il gruppo Gesco 15 mesi prima della scadenza naturale rischia di determinare conseguenze catastrofiche”, si legge nel testo online che ha raccolto migliaia di adesioni in pochi giorni. “E’ una vicenda che coinvolge tutte e tutti – continua l’appello – perché la qualità e la natura del lavoro svolto dagli operatori sociali di Gesco al fianco dei più fragili e disagiati è un patrimonio collettivo della nostra comunità”. Per questo la richiesta di intervento delle istituzioni, non solo per salvare i posti di lavoro ma anche “per evitare di dissipare questo patrimonio di competenze ed esperienze”.

Link alla petizione https://www.change.org/SalviamoPostiLavoroGesco