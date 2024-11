Giampiero Zito, CEO di Mediterraneo Lab 4.0: WORKERS BADGE Blockchain Credentials

- pubblicità -

M.C.: Buongiorno e grazie per essere con noi. Può spiegarci innanzitutto cos’è Workers Badge/Blockchain Credentials?

G.Z.: Buongiorno, grazie a voi. Workers Badge Blockchain Credentials é la nostra piattaforma web3 nel settore HR Tech per registrare competenze e risultati professionali su blockchain.

Sviluppata dal metodo brevettuale registrato in Europa e USA, così come il marchio, la piattaforma permette agli Utenti di registrare sui DLT e nel proprio wallet le proprie competenze, esperienze lavorative, i benefits e/o le rewards dopo l’ottenimento di un risultato lavorativo, creando un vero e proprio Curriculum, basato su blockchain.

M.C.: perché un Web3 Partner Program e a chi é rivolto?

G.Z.: abbiamo deciso di lanciare una call per il WEB3 Partner Program con l’ obiettivo di sperimentare e pre-validare prima del lancio ufficiale sul mercato Workers Badge in “Blockchain as a service”, permettendo così ai Partners di utilizzare il nostro metodo brevettato e la nostra tecnologia per registrare sui DLT le credenziali verificabili dei loro studenti, dipendenti o aziende Clienti .

M.C.: a chi é rivolto e quali vantaggi specifici offre questo programma ai partner?

G.Z.: Ci rivolgiamo ad Enti di Formazione Professionale, Università, Agenzie per il Lavoro e Aziende che hanno o vogliono creare un’Academy interna e un sistema digitale per lo sviluppo della carriera dei propri lavoratori. In particolare, gli Enti di formazione potranno offrire ai loro corsisti un’attestazione di competenze tecniche (digitali) aggiornata e coerente con le esigenze del mondo del lavoro. Le Università potranno aiutare i propri neolaureati e/o Professionisti a distinguersi nel mercato del lavoro, integrando i corsi di laurea con un’offerta di corsi digitali in linea con la Terza Missione. Le Aziende potranno valorizzare le loro competenze interne e lo sviluppo armonico della carriera dei propri lavoratori. Infine le Agenzie per il lavoro verificare quelle di candidati in maniera trasparente, veloce e con minori costi.

M.C.: Ci sono dei requisiti specifici per aderire al programma?

G.Z.: Sì, richiediamo che ogni partner abbia un interesse concreto nel tracciare e rendicontare in maniera trasparente lo sviluppo delle competenze, facilitando il processo validazione delle stesse, a vantaggio soprattutto delle persone e delle autorità preposte al controllo. Ogni partnership è strutturata in modo da rispondere alle esigenze specifiche del partner, adattandosi al contesto dell’ente o dell’azienda che aderisce, garantendo nella fase di sperimentazione anche piccole features personalizzate in coerenza con i nostri principi e metodi. I partners interessati possono visitare il nostro sito web, www.workersbadge.com, dove troveranno una sezione dedicata al Partner Program con tutte le informazioni.

M.C.: Qual è il valore aggiunto che Workers Badge offre rispetto ad altre piattaforme di registrazione dati?

G.Z.: Workers Badge si distingue per la solidità della metodologia derivante dal brevetto e da un design della soluzione che integra verifica dell’identità dell’utente, la sua autenticazione secondo regolamento europeo ai servizi della piattaforma e la trasmissione ai DLT dei dati in maniera automatica.

La piattaforma, progettata con essere semplice da usare anche per chi non conosce le tecnologie, funge da vero e proprio Oracolo dei processi e degli eventi garantendo, con transazioni in meno di 4 secondi, automatismi nel trasferimento degli assets sotto forma di NFTs (grazie a smart contract), la veridicità delle informazioni riguardo le competenze (a breve anche attività lavorative) ed infine la loro diffusione tramite open badge 3.0. Grazie alla compliance verso tutte le regolamentazioni europee in tema di dati (EIDAS, DATA ACT, AI ACT, NIS 2, ecc.) e standards tecnici (ISO TC 307) garantiamo privacy, trasparenza, sicurezza e interoperabilità dei dati che l’utente (proprietario) condivide solo volontariamente grazie a meccanismi di “prova a conoscenza zero (ZeroKnowledgeProof)”.

M.C.: Grazie per questa panoramica. Vuole aggiungere altro?

G.Z.: Sì, il mondo del lavoro ha bisogno di trasparenza e riconoscibilità delle informazioni per tutti gli attori. Li invitiamo pertanto ad unirsi a Noi per costruire una Internet delle Carriere basata sul Web 3, che permette a tutti (lavoratori compresi) di monetizzare le proprie informazioni sulla propria carriera lavorativa.

Visita il nostro sitoweb e la pagina dedicata: www.workersbadge.com/partner-program/