GoStudent Italia: Francesca Bucci nominata prima Head of Marketing. Fabrizio Rossi nuovo Performance Marketing Manager.

GoStudent, la scale-up EdTech nº 1 in Europa, rafforza il proprio team italiano con la nomina di Francesca Bucci a Head of Marketing e quella di Fabrizio Rossi a Performance Marketing Manager.

La nomina di Francesca Bucci a prima Head of Marketing Italia di GoStudent.

Nel suo nuovo ruolo di prima Head of Marketing di GoStudent Italia, Francesca Bucci, classe 1991, avrà il compito di sviluppare la strategia di posizionamento dell’azienda, consolidare l’awareness del brand e dare ancora più slancio all’espansione della scale-up austriaca nel nostro Paese.

Originaria di Ivrea, Francesca Bucci si è laureata in Marketing e Comunicazione presso l’Università IULM di Milano e in Business Management & Marketing Strategies alla Universidad Europea di Madrid. Prima di fare il suo ingresso a GoStudent, la nuova Head of Marketing ha maturato una vasta esperienza in alcune realtà leader nel settore del beverage, ricoprendo ruoli chiave in aziende prestigiose come Coca-Cola e Monster Energy. Nel suo precedente incarico di Marketing Manager, Francesca Bucci ha contribuito attivamente al successo del celebre energy drink di Monster nel mercato italiano e in quello svizzero.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte di una realtà che ha come obiettivo quello di innovare l’istruzione, rendendola più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni. Mi riconosco appieno nei valori portati avanti da GoStudent, un’azienda all’avanguardia, visionaria e con al cuore una nobile missione”, ha commentato Francesca Bucci, la nuova Head of Marketing per l’Italia. “Sono impaziente di iniziare a collaborare con il talentuoso team di marketing di GoStudent e di poter lavorare insieme a nuove strategie finalizzate a consolidare la presenza e la reputazione di GoStudent nel mercato italiano”.

La nomina di Fabrizio Rossi a nuovo Performance Marketing Manager Italia.

In qualità di Performance Marketing Manager, Fabrizio Rossi, classe 1995, si occuperà di implementare la strategia di digital marketing e di lead generation di GoStudent, così da renderne la penetrazione nel mercato italiano ancora più incisiva e capillare e far sì che sempre più studenti, da ogni angolo della Penisola, possano avere accesso ad un’istruzione di qualità.

Dopo una brillante carriera universitaria, durante cui ha conseguito due lauree in Economia e un master in International Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’olandese Avans University, Fabrizio Rossi ha sviluppato una solida esperienza nel campo del digital marketing tra Piacenza, sua città di origine, Bruxelles e Amsterdam, dove fa base anche attualmente. Prima di unirsi a GoStudent, Rossi ha lavorato in realtà di punta del panorama tech, quali Just Eat e Fujitsu.

“Sono entusiasta di potermi unire ad un’azienda tecnologica ambiziosa, in rapida crescita e dal respiro internazionale come GoStudent”, ha dichiarato il nuovo Performance Marketing Manager Fabrizio Rossi. “Non vedo l’ora di poter mettere l’esperienza maturata ad oggi, in Italia e all’estero, al servizio di GoStudent e contribuire all’ascesa di questa realtà nel nostro Paese”.

Promozioni e nuove assunzioni all’interno del team di marketing di GoStudent Italia.

Fabrizio Rossi subentra a Riccardo Ferrari, recentemente promosso a Team Lead di una delle divisioni del dipartimento di Performance Marketing.

Oltre a Ferrari, il team marketing di GoStudent Italia ha da poco celebrato un’altra promozione, quella di Annalisa Oppedisano a Team Lead del reparto di Social Media & Community SEEU. La scale-up è attualmente ancora alla ricerca di una figura junior che possa occuparsi, sotto la guida della Oppedisano, delle attività social di GoSudent nel nostro Paese.

A completamento del dipartimento di marketing di GoStudent Italia, dislocato tra l’headquarter di Vienna, Milano e Berlino, ci sono, infine: Chiara Carlucci – Content Manager, Lavinia Ferri – Public Relations & Communications Manager e Dario Ramponi – SEO Manager.

Il Country Manager Ricardo Reinoso, da sempre al timone dell’espansione di GoStudent in Italia, ha commentato: “Sono davvero lieto di poter dare il benvenuto a Francesca e Fabrizio nella grande famiglia di GoStudent Italia e, al contempo, di aver assistito in prima persona alla crescita professionale di tanti talenti all’interno del team di marketing, ma anche negli altri dipartimenti. Poter contare su una squadra vincente e motivata è un primo, ma fondamentale, step per riuscire a posizionare GoStudent come leader dell’apprendimento online anche in Italia e avanzare sempre più rapidamente nella realizzazione della nostra missione aziendale: dare vita alla scuola globale n°1 al mondo”.