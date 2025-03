Graded porta l’efficienza energetica negli Emirati

- pubblicità -

Graded, società a capo di un gruppo specializzato nel settore della produzione di energia da fonti sostenibili, attivo in Italia ed all’estero ma con quartier generale a Napoli, ha appena concluso negli Emirati Arabi un progetto avviato nel 2023 in risposta al bando Ades-Abu Dhabi Energy Services, Super Esco responsabile dell’ammodernamento degli edifici governativi e commerciali.

La gara, vinta dalla società di Vito Grassi in collaborazione con Quantum Esco, realtà italiana presente anche negli EAU e in Arabia Saudita, richiedeva l’efficientamento energetico di 30 strutture scolastiche e governative, tra cui diversi campi di basket per ragazzi disabili, ad Abu Dhabi e Al Ain.



Il piano di rinnovo degli edifici prevedeva la sostituzione di luci, refrigeratori, impianto di condizionamento, nonché l’installazione di water pumps e pannelli solari.

Si tratta del primo progetto che Graded e Quantum realizzano in collaborazione ed ha un valore complessivo di circa 30 mln di AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti, corrispondenti a più di 7,5 milioni di euro).



Conclusa la fase di installazione parte ora il contratto di manutenzione della durata di altri cinque anni.



I PROGETTI DI RICERCA

Negli Emirati Arabi Graded ha già avviato da tempo una serie di sperimentazioni su fonti rinnovabili come la geotermia e l’idrogeno combinato con l’energia solare, grazie a partnership importanti con primarie università.

In collaborazione con il Rit di Dubai la società napoletana ha sviluppato un nuovo progetto di ricerca sull’energia geotermica finalizzato a migliorare l’efficienza dei servizi di climatizzazione negli Emirati Arabi.

In partnership con l’università di Sharjah, invece, Graded ha avviato un progetto sulle micro celle ad idrogeno: l’impianto punta a ridurre di circa il 40% i consumi energetici negli edifici. Il progetto si basa su un sistema di alimentazione a micro-rete a celle a combustibile fotovoltaico/idrogeno e utilizza le tecnologie integrate di raffreddamento a soffitto radiante e del tetto freddo.

L’obiettivo è utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici ambientali e replicare la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality. Un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto più facilmente attraverso un costruttivo modello di partenariato tra Università, Enti Pubblici, centri di Ricerca ed aziende.