Groupama al fianco della popolazione di Ischia: assistenza auto estesa, canale sinistri, proroga mora e stop recupero crediti.

Groupama Assicurazioni – prima filiale estera di Groupama e uno dei principali player del settore assicurativo in Italia – scende in campo per esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza alla popolazione di Ischia, duramente colpita dalla tragedia degli ultimi giorni, prevedendo l’estensione della copertura Assistenza Auto anche in assenza di acquisto della garanzia eventi naturali e una gestione rapida dei sinistri denunciati legati all’evento catastrofale.

Questa iniziativa contribuisce a rispondere all’attuale situazione di emergenza climatica a supporto della comunità locale e del territorio, dove Groupama Assicurazioni opera. In particolare, l’iniziativa è valida per le richieste di assistenza auto causate dagli eventi del 25 e 26 novembre, che perverranno entro il 26 dicembre, tramite il numero 800 71 39 74.

Per i Prodotti Non Auto, Protezione e Vita, a partire dal 25 novembre – per tutti i titoli non ancora incassati che abbiano scadenza al 31.01.2023 – derogando a quanto contrattualmente stabilito, è previsto un periodo di mora fino a 60 giorni, garantendo la copertura assicurativa fino al termine di tale periodo.

Inoltre, tutte le attività di recupero crediti per le zone interessate sono state sospese fino a gennaio 2023.

La Compagnia ha inoltre disposto un canale telefonico dedicato ai sinistri, attivabile contattando il numero 02/ 89663334, a partire dal giorno 29 novembre.

“L’evento di Ischia si aggiunge, purtroppo, alle altre catastrofi verificatesi nel nostro Paese dovute a eventi metereologici estremi legati ai repentini cambiamenti climatici, che stanno diventando sempre più frequenti in tutto il mondo. In linea con la nostra mission di protezione, vogliamo offrire assistenza e sostegno ai nostri Clienti, andando incontro ai loro bisogni nei momenti di maggior necessità” dichiara Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

Questo gesto si inserisce nel quadro di azioni di solidarietà che Groupama continua a portare avanti con fiducia, scendendo in campo al fianco dei propri Agenti e Clienti nei territori in cui opera, dimostrando la propria vicinanza alle comunità locali e rispondendo in maniera tempestiva ed efficace alle loro esigenze in continua evoluzione, con soluzioni concrete di Assistenza e Protezione.