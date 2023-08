Gruppo Capri festeggia 35 anni di attività

In occasione del trentacinquesimo anniversario dalla fondazione, Capri Group, realtà italiana a cui fanno capo i brand Gutteridge e Alcott, si rinnova con un restyling del logo e un nuovo sito dedicato alle attività del Gruppo.

Font decisi e tratto solido sono le caratteristiche distintive della nuova brand identity, che porta con sé la volontà di consolidare la forza e solidità che il Gruppo ha sviluppato nei suoi anni di attività.

Grazie al nuovo sito, il Gruppo si apre a 360° per far conoscere in modo globale e digitale il suo impegno nei confronti dei propri dipendenti, l’attenzione a tematiche sensibili come quella della sostenibilità e la partecipazione ad iniziative di varia natura alle quali, con i due core business Alcott e Gutteridge, prende parte attivamente.

Fondato nel 1988 da Nunzio Colella e Anna Sorrentino, Capri Group nasce come un’azienda a carattere familiare, che in pochi anni ha raggiunto le dimensioni di un Gruppo internazionale. Guidato ancora oggi dai fondatori insieme ai figli Salvatore, Francesco, Marianna e Veronica, il Gruppo conta 170 store, presenti in 6 paesi del mondo, ed oltre 1300 dipendenti; solidità, qualità e accessibilità sono i tre pillars dell’identità di Capri Group, ai quali si aggiunge oggi la sostenibilità riconosciuta a livello internazionale, che vanta la certificazione TUV e l’iscrizione al programma BCI per l’utilizzo di cotone biologico, l’utilizzo esclusivo di carta FSC e riciclata e l’applicazione di tecnologie e materiali sostenibili nella realizzazione dei propri store.

Con il lancio del nuovo sito si aggiunge ai valori già consolidati di Capri Group, la trasparenza nelle relazioni con gli stakeholder, raccontando storia, successi e ideali che ne contraddistinguono da sempre le azioni e che oggi lo rendono protagonista nel panorama imprenditoriale italiano.