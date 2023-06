Gruppo Capri sempre a fianco delle iniziative sociali

Un semestre ricco di progetti solidali e culturali per il Gruppo Capri che, con i brand Gutteridge, che racchiude in sé valori unici come eleganza, artigianalità, Made in Italy, e Alcott, un punto di riferimento nell’abbigliamento uomo – donna per un target più giovanile, si porta sulla volontà di essere sempre più vicino a tematiche sociali importanti con una serie di collaborazioni ed iniziative.

Gli scorsi 15 e 16 giugno, infatti, il Gruppo Capri ha organizzato un Charity Store presso il loro showroom del Cis di Nola, una vendita il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Mario Negri, istituto di ricerche farmacologiche con sede a Milano e Bergamo, che opera nel campo della ricerca biomedica e contribuisce attivamente da 60 anni al miglioramento della salute dell’uomo e del pianeta e alla difesa del Servizio Sanitario Nazionale. La vendita ha coinvolto tutti i dipendenti dell’azienda, i loro amici e famigliari ed erano presenti capi firmati Gutteridge e Alcott ad un factory price.

“È una grande soddisfazione per noi poter contribuire a una causa così nobile”, queste le parole di Nunzio Colella e Anna Sorrentino soci fondatori del Gruppo Capri, “è importante sostenere la ricerca per dare una speranza a chi ne ha bisogno” aggiungono entrambi a fronte della quota raccolta.

Il brand Gutteridge quest’anno sarà anche sponsor della sedicesima edizione del “Campania Teatro Festival“, realizzato con il sostegno della Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Per l’evento sono state realizzate delle magliette che verranno messe in vendita tramite uno stand a Villa Floridiana a Napoli e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Pascale “Istituto Nazionale per i Tumori” di Napoli.

Inoltre, il Gruppo Capri continua a dare il suo supporto alla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus nel raggiungimento dei loro obiettivi per il 2023, collaborazione ormai consolidata da dieci anni. Ogni anno, la Fondazione sceglie nuovi progetti da sostenere tra diversi con tematiche importanti, come ricerca e salute, famiglie, disagi giovanili, diversamente abili e molto altri, attraverso eventi di grande richiamo nazionale e non solo, in location sempre suggestive dove la parola chiave è solidarietà.

Un altro aspetto di forte interesse per il Gruppo Capri è la cultura e il patrimonio artistico locale; infatti, l’azienda ha contribuito al restauro della pontificia reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, chiesa nel cuore della città di Napoli che, a causa di alcune problematiche, dal 2013 non è più aperta alle visite.

Il gruppo ha deciso di sostenere il lavoro della Friends of Naples Onlus, un’associazione senza scopo di lucro che promuove il restauro e la conservazione del patrimonio artistico di Napoli, con l’augurio che questo gioiello, considerato una delle architetture più rilevanti del periodo vicereale, possa tornare presto a essere ammirato da vicino.

Grazie a queste iniziative il Gruppo Capri, con i brand Gutteridge ed Alcott, ha dimostrato la sua volontà di intervenire con un aiuto concreto a supporto di queste Fondazioni, abbracciando l’impegno degli istituti a 360 gradi, con l’auspicio di contribuire al miglioramento della salute di moltissime persone attraverso la scienza, l’innovazione e la formazione, oltre che al miglioramento delle bellezze della sua città natale, Napoli, dimostrandosi come gruppo che ha a cuore le iniziative per il progresso, per la ricerca medico-scientifica e per la conservazione dei beni artistici, sia sul territorio locale che nazionale.