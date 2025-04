Host for you, il convegno al Maschio Angioino

- pubblicità -

Si è tenuto questa mattina, presso la sala della Loggia del Maschio Angioino a Napoli, il convegno dal titolo “Host for you” che ha affrontato un tema molto importante per Confesercenti Napoli e per il Comune di Napoli, ovvero l’extralberghiero tra formazione, regolamentazione e turismo.

Con la rilevante presenza dell’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, ha introdotto i lavori il presidente di Confesercenti Campania (e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno) Vincenzo Schiavo. “E’stato un incontro di proficua riflessione su un comparto molto importante per Napoli e per la Campania. Con un lavoro profondo negli ultimi due anni, insieme all’assessore Armato e alla presidente di AIGO/Confesercenti Napoli Emanuela Augelli, possiamo dire di aver cambiato la dinamica delle cose. Allo stato attuale – ha spiegato il presidente Vincenzo Schiavo– a Napoli ci sono 9.200 attività extralberghiere registrate al comune di Napoli, grazie anche al lavoro profondo che abbiamo svolto in Confesercenti con i nostri professionisti, con l’ingegnere Orlando su tutti, abbiamo favorito l’emersione delle attività precedentemente abusive regolarizzandole. In questo modo siamo riusciti a cambiare le sorti di questo settore fondamentale per il comparto turistico e ricettivo della nostra città. Soltanto nella città di Napoli tali attività danno lavoro ad oltre trentamila persone, considerando anche l’indotto ‘esterno’ (ditte di pulizie, di manutenzione, lavanderie, addetti alla colazione ecc…). Il nostro obiettivo deve essere quello di raddoppiare le iscrizioni dell’extralberghiero considerando l’intera provincia di Napoli. Se poi arrivassimo ad allargare tale discorso anche alle altre province della nostra regione potremmo fare in modo che le attività ricettive extralberghiere potrebbero dare lavoro a oltre 100mila famiglie in Campania”.

I numeri sono già rilevanti ma non bastano, perché, come è emerso nel corso del convegno di questa mattina, sono ancora tanti gli imprenditori che lavorano in maniera abusiva e Confesercenti Campania, in linea con quanto sta facendo il Comune di Napoli, lamenta la necessità di farli venire allo scoperto, sostenendoli, in modo che rispettino e seguano le regole. “Noi di Confesercenti siamo a fianco delle imprese con la nostra banca del microcredito, abbiamo finanziato tanti imprenditori che hanno avuto 50.000 euro per aprire le loro attività extra-alberghiere”. E non solo. Vincenzo Schiavo ha annunciato la partenza di diversi corsi di formazione. “Siamo convinti che la nostra associazione debba, come la politica, assistere le imprese che hanno bisogno di avere certezze e hanno bisogno di trovare i loro spazi di affermazione. In questo senso partiranno con Confesercenti, grazie alla convenzione con la ‘Fondazione ITS Academy Bact’ per la quale ringrazio il presidente Aniello Di Vuolo, diversi corsi di formazioni rivolti alle varie figure del mondo del turismo. Partiremo con i corsi relativi all’extralberghiero, tra accoglienza, amministrazione, master linguistici, corsi per gestire la pulizia delle camere e la colazione. Migliorare la qualità dei servizi resta l’unica vera possibilità per far crescere il mondo del turismo in Campania: l’obiettivo è raggiungere, dagli attuali duecentomila, quota 350mila turisti a Napoli e dai 21 milioni che ogni anno visitano la nostra regione si passi a 40 milioni”



Un tema importante anche perché è rivolto alle nuove leve, che siano imprenditori o lavoratori. “Tutto questo è possibile solo se daremo ai giovani che ne hanno voglia, e a quelli che già lavorano nel turismo, gli strumenti – conclude Schiavo– per raggiungere la massima professionalità perché solo con la professionalità di altissimo livello”.

All’incontro, oltre all’assessore Armato alla presidente di Aigo/Confesercenti Napoli Emanuela Augelli hanno partecipato, in qualità di relatori, Piergaetano Orlando (Ingegnere e tecnico settore extra-alberghiero), Claudio Aprea (Coordinatore Dipartimento Turismo Fondazione ITS Academy Bact), Dario Duro (Fiduciario AMIRA Napoli, Associazione Maitre Italiani Ristoranti e alberghi). Moderato dalla giornalista Emanuela Sorrentino, il convegno ha visto infine gli interventi anche del consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Papais e del consigliere Delegato alla Promozione del Territorio della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo.