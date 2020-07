I servizi innovativi trainano la Campania: performanti nel 93,7% dei casi, Rapporto Inustria Felix, lunedì 6 all’Auditorium della Regione.

Sono i servizi innovativi a trainare le attività produttive in Campania, performanti nel 93,7% dei casi, seguiti da agroalimentare (92,8%), commercio (92,7%) e sistema casa (92%). È quanto emerge, in anteprima, da un’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved sui bilanci di 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Il campione è stato suddiviso per codici Ateco primari e fa riferimento alle aziende che hanno registrato un Roe positivo, l’indice di redditività sul patrimonio netto. Nel complesso il 90,8% ha ottenuto un segno più per il Roe e l’82,6% per il Roi, mentre 91 imprese su 100 hanno prodotto utili.

L’inchiesta completa, per un pubblico ridotto per effetto delle normative vigenti, sarà presentata la mattina di lunedì 6 luglio a Napoli all’Auditorium della Regione Campania alla presenza, tra gli altri, del Governatore Vincenzo De Luca, dell’assessore regionale Antonio Marchiello e dei vertici di Confindustria Campania. L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine e Regione Campania/Direzione generale Sviluppo economico e Attività produttive (tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione), sarà moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone e dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave ed è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione Culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Campania, la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi. Nella circostanza Regione Campania comunicherà importanti interventi a favore delle imprese.

Saranno presenti anche i vertici delle 58 su 66 imprese campane premiate per performance gestionali e affidabilità finanziaria (ad eccezione delle start up innovative) dal Comitato Scientifico di Industria Felix, qui di seguito distinte per province: Avellino (7): Casa di cura privata Montevergine, Cosmopol, E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina, Elbor, Europea Microfusioni Aerospaziali, La.me.s., Zenone Elettronica. Benevento (6): Agriges, Avicola Mauro, Cosmind Costruzioni Montaggi Industriali, Maca, Relax, Rummo. Caserta (10): Cilento, Fattoria reale di Torcino Società Agricola, Futura Line Industry, It Centric, Lapo Compound, Lillo, Lsm, Multicedi, Proma, Saima. Napoli (34): Al Pitag Gold Star, Benbo, Bindcommerce, Bologna Family Restaurant, C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili, Cafasso & Figli, Capri, Centro Meridionale Costruzioni, China Africa, Ciro Paone, Didiesse, Dolciaria Acquaviva, Energas, Fifth Beat, Fish’s King 3, Fratelli Nappi 2, Ge.se.t Italia, Globus Supermercati, Guacci, Hitachi Rail, Industry Automation Manufacturing and Service, Kineton, Laminazione Sottile, Lin Up, Metinks, Monolith Italia Nord, Museo Cappella Sansevero, Neilos, Paperdi, S. C. Tessuti, Seda Italy, Ge.sa.c, Ucm Sportswear, Wapp. Salerno (9): Cartesar, Curcio Trasporti e Servizi, Fisiopharma, Hi.tech Sud, Iasa, Le Sirenuse, San Giorgio, Santa Caterina, Società agricola Tenuta San Francesco.