Idee e testimonianze in un evento web esclusivo: così Warrant Hub lancia la nuova sede di Napoli per una consulenza ancora più vicina alle imprese del Sud.

Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, inaugura una sede operativa a Napoli.

La nuova sede è ubicata presso il Centro Direzionale del capoluogo campano ed estende la presenza di Warrant Hub sul territorio nazionale, aggiungendosi al quartier generale di Correggio (RE) e alle altre sedi di Piossasco (TO), Casalecchio sul Reno (BO), Milano e Roma.

Warrant Hub celebra l’avvenimento giovedì 8 ottobre alle ore 16.30 con l’evento web “Innovazione tecnologica e Piano Transizione 4.0: incentivi alle imprese, eccellenze imprenditoriali e prossime sfide della trasformazione digitale e sostenibile”, che sarà animato da un qualificato panel di relatori (vedi programma in fondo).

L’iniziativa, riservata alle imprese, inizialmente prevedeva anche lo svolgimento dal vivo presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ma gli obblighi derivanti dalle recenti direttive regionali per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 hanno determinato un cambio di programma: si potrà assistere all’evento esclusivamente via web, previa registrazione sul sito www.warranthub.it.

Nell’odierno contesto economico italiano, aggravato dall’impatto dell’emergenza sanitaria, la finanza agevolata è un’opportunità quasi irrinunciabile per le imprese del Sud che vogliono investire sulla propria crescita. Sono numerose le misure per il Mezzogiorno – come il Credito d’imposta per il Sud Italia, incentivo a sostegno degli investimenti produttivi confermato e intensificato dal Decreto Rilancio – ma usufruirne non è semplice.

L’iter è molto complesso – bisogna conoscere le misure, verificare i requisiti di accesso, effettuare studio, progettazione e preparazione della modulistica – e le imprese, poiché spesso non dispongono delle competenze dovute, quasi sempre necessitano dell’affiancamento di uno specialista della finanza agevolata in ogni fase del percorso.

Nell’attuale scenario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – le cui linee guida rimarcano temi chiave quali la trasformazione digitale e la svolta Green – Warrant Hub assiste le imprese anche nei processi di innovazione in ottica Industria 4.0 e in quelli orientati alla transizione ecologica: dalla selezione delle migliori tecnologie, prodotti, risorse e strutture, alla certificazione e valorizzazione degli asset tecnologici, fino all’individuazione dei partner industriali per svilupparli e all’elaborazione di efficaci programmi di formazione professionale.

“Sono già numerose le imprese del Mezzogiorno che si affidano a noi per l’accesso ad agevolazioni e incentivi comunitari, nazionali o regionali” – dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group. “La sede di Napoli ci consente un ulteriore avvicinamento alle realtà del Sud quale punto di riferimento nei loro confronti, anche nella divulgazione di temi strategici per il territorio, come testimonia il convegno di inaugurazione”.

L’evento

Dopo i saluti introduttivi portati da Valeria Fascione, Assessore Internazionalizzazione, Startup e Innovazione Regione Campania, Edoardo Imperiale, Direttore Generale Digital Innovation Hub Campania, e Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato Warrant Hub – Tinexta Group, l’evento permetterà di fare il punto sulla nuova politica industriale 4.0 introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, con anticipazioni su tecnologie e competenze del futuro e con esperienze di eccellenza imprenditoriale, il tutto con un’attenzione specifica alle istanze del Sud.

Interverranno rappresentanti di istituzioni e mondo accademico, esperti di Warrant Hub e alcuni protagonisti dell’Industry 4.0 del territorio: Marco Calabrò, Dirigente presso il Ministero dello Sviluppo Economico, parlerà di “Incentivi alle imprese del Piano Transizione 4.0 e opportunità per il Sud”; Leopoldo Angrisani, Direttore CeSMA – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati – Federico II, si soffermerà su “Integrazione 4.0 @Federico II”; per Warrant Hub Pierpaolo Cavani, Ufficio Studi Director, illustrerà dati, criticità e opportunità degli incentivi alle imprese, mentre Valentina Campagiorni, Business Developer Manager di Warrant Innovation Lab (struttura specializzata nei processi di innovazione e trasformazione digitale) presenterà alcune best practice in ambito di Industria 4.0.

Seguiranno testimonianze dirette di aziende del territorio.