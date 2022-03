”Il caro gasolio affonda i pescherecci” è la scritta che si legge su un lenzuolo bianco affisso su una imbarcazione al Porto del Granatello a Portici (Napoli). Questa mattina il mezzo era fermo al Porto.

Come sta avvenendo in altre marinerie italiane, i pescatori sono in difficoltà a causa dell’aumento del costo del gasolio. (ANSA)