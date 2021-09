Il ministro Giorgetti in visita allo stabilimento Carpisa a Nola.

Carpisa ringrazia il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, oggi in visita presso l’headquarter di Carpisa a Nola per la presentazione del progetto ‘Fabbrica Intelligente’. Il progetto, finanziato dal M.I.S.E., (Ministero dello Sviluppo Economico) nell’ambito del ‘Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello Fabbrica Intelligente’ ha preso il via operativamente a marzo 2021 e si colloca nell’ambito delle attività di Ricerca ed Innovazione del Carpisa Lab – Competence Center riconducibili all’innovazione tecnologica e di processo dell’Industria 4.0 e ha come obiettivo primario quello di realizzare un percorso di innovazione industriale attraverso l’adozione e l’integrazione di nuovi strumenti tecnologici e digitali a supporto dei processi di progettazione, prototipia, produzione e controllo qualità della collezione Carpisa borse donna e valigie.

Gli obiettivi specifici alla base del progetto sono la digitalizzazione del processo di progettazione e prototipia, la formazione digitale degli stilisti, la creazione di una Scuola di Formazione Artigiana per giovani leve.

‘L’innovazione di prodotto è da sempre una delle direttrici di sviluppo del nostro brand, che proprio nel mese di ottobre festeggerà il suo ventesimo anniversario.

Guardando con fiducia ed ottimismo al futuro, abbiamo deciso di ripartire in questa fase post-pandemia con scelte all’insegna della concretezza ma non prive di creatività, voglia d’investire sull’ambiente e sulla digitalizzazione, per affrontare le nuove sfide del mercato e cogliere le opportunità che si presenteranno nel futuro prossimo e questo progetto ‘Fabbrica Intelligente – Laboratorio Artigiano 4.0’ in collaborazione con importanti partner scientifici ed industriali si inserisce proprio in questo percorso. Un sistema avanguardistico ed altamente innovativo, una piattaforma integrata di servizi digitali di market analysis, progettazione, modellazione, prototipia e show case che consentirà di digitalizzare interamente i processi di design e prototipazione per l’ideazione e lo sviluppo delle borse donna della collezione Carpisa.

I prototipi delle borse verranno infatti realizzati in digitale con un sistema 3D, per essere visualizzati all’interno di uno showroom virtuale, il che consentirà di ridurre i costi e dei tempi di progettazione e prototipazione, assicurando un ‘time to market’ molto più veloce che permetterà di risparmiare sui costi di realizzazione dei prototipi, riducendo così anche l’impatto ambientale degli stessi.’

– Gianluigi Cimmino, CEO di Pianoforte Holding.