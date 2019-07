Il Polo SACE SIMEST (Gruppo CDP) rafforza la napoletana Magnaghi Aeronautica negli Stati Uniti grazie al supporto di UniCredit.

La napoletana Magnaghi Aeronautica (MA Aviation Group) – leader nella produzione di carrelli di atterraggio per aerei ed elicotteri – rafforza la propria espansione internazionale grazie al supporto del Polo SACE SIMEST (Gruppo CDP) e di UniCredit.

Dopo la costituzione con SIMEST di una newco che le ha consentito nel 2012 di accedere al mercato brasiliano, ora Magnaghi Aeronautica – sempre con il supporto del Polo – ‘atterra’ anche sul mercato statunitense. Il rafforzamento dell’azienda campana sul mercato USA, avviato attraverso una operazione di finanziamento da 11 milioni di euro erogato da UniCredit con garanzia di SACE, si è concluso grazie all’acquisizione da parte di SIMEST – avvenuta con l’adesione a un aumento di capitale – di una quota di circa il 49% della controllata Magnaghi Aeronautica USA, per un importo pari a 7 milioni di euro. Le nuove risorse sono rivolte a completare l’acquisizione della Blair, affermata azienda americana, attiva dagli anni ’50 nella produzione di sistemi completi di atterraggio e componenti per i settori civile e militare.

L’ingresso di SIMEST nel capitale di Magnaghi Aeronautica USA fornisce un rilevante ulteriore contributo allo sviluppo di un Gruppo integrato, che investe costantemente in prodotti innovativi ad elevato contento ingegneristico e tecnologico.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione, perché contribuendo all’acquisizione di Magnaghi in USA abbiamo supportato l’ingresso di un’eccellenza del Sud d’Italia nel comparto civile e militare statunitense, riservato a produttori locali – ha commentato Alessandra Ricci, Ad di SIMEST – questo rappresenta un’importante opportunità di crescita per il nostro partner anche in Italia, visto che sono attesi risvolti positivi anche sull’attività di ricerca e sviluppo, effettuata nello stabilimento di Napoli”.

“Siamo orgogliosi – commenta Paolo Graziano, Ad di Magnaghi Aeronautica – che l’operazione di acquisizione della Blair si sia conclusa positivamente. I nostri progetti di internazionalizzazione, seri e credibili, rappresentano l’eccellenza del nostro Paese nel mondo. Ed è per questo che, come già avvenuto in passato, le istituzioni italiane sono state al nostro fianco, sposando i progetti e sostenendo l’azienda“.

L’azione congiunta del Polo SACE SIMEST e di UniCredit presenta una forte valenza strategica per il Gruppo Magnaghi, che amplia la sua presenza e le sue capacità a livello globale, acquisendo nuovi importanti programmi e clienti diversificati nei settori dell’aeronautica civile e soprattutto militare, con l’obiettivo di completare il piano industriale 2017-2022, che comporterà l’assunzione di circa 100 unità nel Sud Italia.