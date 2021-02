Il presidente del Consiglio Regionale Oliviero incontra gli agricoltori di Mondragone.

Il Presidente del Consiglio Regionale Oliviero incontra una delegazione di agricoltori di Mondragone accompagnati dall’avvocato Giuseppina Piccirillo.

Gli agricoltori si sono rivolti al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, poiché stanno vivendo una situazione di difficoltà dovuta alla realizzazione di un sito di stoccaggio di materiali ingombranti nei pressi dell’area mercato dove commerciano i loro prodotti agricoli.

Il Presidente ha ascoltato le rimostranze degli agricoltori e si attiverà per cercare una soluzione idonea a risolvere tale problematica. Come primo atto Oliviero ha inviato una lettera all’assessore regionale all’urbanistica, Bruno Discepolo, per acquisire tutte le informazioni e lo stato degli adempimenti connessi al Masterplan del litorale domizio. “Preme al riguardo conoscere il destino del mercato ortofrutticolo di Mondragone – scrive il presidente all’assessore Discepolo – atteso che nei pressi dell’area attualmente utilizzata per la commercializzazione dei prodotti agricoli, è stato realizzato un sito di stoccaggio di rifiuti ingombranti che va in contrasto con la finalità dell’area medesima. I lavoratori del settore, a seguito della scelta, stanno subendo danni che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti dalla pandemia, ciò che pone in ginocchio una realtà ad oggi di grande valore imprenditoriale”.