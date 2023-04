Il primo distributore per la ricarica elettrica, anche con il “self-service” dedicato. Doppio primato per il gruppo UnicoGO.

UnicoGO ancora una volta getta il cuore oltre l’ostacolo. Dopo aver convertito, primi in Italia, un distributore di carburanti in elettrico, compie un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi legati alla mobilità.

Presso l’area di servizio UnicoGO per la ricarica super veloce di Napoli è attivo e-SmartOPT, il terminale che consente il pagamento anche con modalità self-service. L’obiettivo è rendere il rifornimento quanto più semplice possibile per i guidatori di vetture elettriche, anche per quelli meno pratici.

Il sistema consente il pagamento diretto non solo attraverso i principali circuiti di carte di credito e bancomat nazionali ed internazionali, ma anche con l’utilizzo degli strumenti digitali cashless di ultima generazione. Inoltre, il servizio non prevede nessuna registrazione utente o utilizzo di App.

UnicoGo ha realizzato il progetto grazie alla partnership con Fortech, azienda leader in Italia per la fornitura di servizi e apparecchiature per la mobilità che offre soluzioni tecnologiche e innovative mirate a rendere la user experience assolutamente semplice e intuitiva.

Pochi gli step necessari per l’utilizzo. Al termine del processo di ricarica basta selezionare il connettore collegato all’auto direttamente sul monitor dell’e-smartOPT, premere il tasto paga e in tempo reale arriva lo scontrino direttamente sullo smartphone.