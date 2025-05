Il Risparmio che fa Scuola, Poste Italiane a OrientaLife

- pubblicità -

Poste Italiane è presente con il progetto “Il Risparmio che fa Scuola” a ORIENTALIFE, l’importante appuntamento dedicato alla promozione di un’iniziativa che ha come obiettivo primario la valorizzazione dell’istituzione scolastica quale attore protagonista e interfaccia attiva tra i giovani, il mondo del lavoro e l’universo delle professioni. Grazie alla presenza di istituzioni e aziende, ORIENTALIFE favorisce il dibattito sul mondo dell’istruzione tra associazioni, imprenditori studenti e insegnanti.

La manifestazione, in calendario fino a mercoledì 14 maggio negli spazi di Palazzo Reale a Napoli, vuole essere un momento dedicato agli studenti coinvolti per illustrare un progetto formativo inteso come strumento di orientamento.

“Il Risparmio che fa Scuola”, giunto alla seconda edizione, coinvolge in Campania 442 scuole (176 a Napoli) e oltre 17.000 studenti (circa 6.000 nel capoluogo) di ogni ordine e grado ed ha l’obiettivo di formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal punto di vista finanziario sia come salvaguardia dell’ambiente. In questo primo anno di attività sono stati raggiunti già 224mila studenti in tutta Italia e si punta a coinvolgerne un milione entro il 2029.

“Il Risparmio che fa Scuola”, promosso da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), è in linea con le tematiche e l’approccio previsti dal Ministero dell’Istruzione e Merito sull’insegnamento dell’educazione civica: centralità dello studente, trasversalità delle proposte, riscontro delle attività nell’esperienza reale, riferimento costante alla Costituzione come fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro Paese, attenzione al lavoro come diritto, dovere e valore, in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.