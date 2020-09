Il viceministro Buffagni al Cis di Nola.

“Senza imprese il Paese non riparte” – lo ha dichiarato il Vice Ministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni durante un incontro avvenuto oggi con gli imprenditori del CIS e dell’Interporto di Nola. “Innanzitutto, credo che sia stato importante poter incontrare di nuovo le persone e ascoltare le esigenze degli imprenditori, con le loro peculiarità, perché qui c’è la voglia di ripartire, c’è la voglia di investire. Si sta ragionando per capire quali sono le misure messe in campo dal Governo e quali potranno essere utili per supportare la crescita di aree come questa che sviluppano occupazione e lavoro”. In merito alla Recovery Plan ha poi aggiunto che “si sta lavorando per garantire uno sviluppo di questi progetti e di queste importanti risorse che arrivano dall’Europa per garantire che siano attuative in questi tre anni, in modo da far ripartire il Paese e portarlo verso il futuro, quindi digitalizzazione, transizione green e sviluppo sostenibile”.

A margine dell’incontro, il deputato Iovino Luigi, che ha accompagnato il Vice Ministro a Nola, ha dichiarato: “Il Cis è una delle realtà di maggior successo sul territorio nazionale, dove si è costruito un ambiente fertile per aziende e imprenditori. Bisogna valorizzare questo territorio, Nola può offrire tanto all’intera Campania e la presenza del Governo qui oggi è un segnale importante.”