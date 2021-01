Il viceministro Misiani alla Giunta Nazionale Confesercenti, chiesto blocco cartelle ed anno bianco fiscale.

Si è tenuta, la Giunta Nazionale di Confesercenti con la straordinaria partecipazione del vice ministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani. Presente anche Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Interregionale (Campania e Molise) e Responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno.

«L’incontro è stato molto proficuo – spiega Schiavo – perché innanzitutto il viceministro ha accolto le nostre richieste di assicurare ristori, per il mancato fatturato del 2020 rispetto al 2019 , a tutte le categorie d’impresa, senza fare distinzioni tra i codici Ateco. Inoltre abbiamo segnalato il dramma delle 50 milioni di notifiche delle cartelle esattoriali che stanno per partire, tra richiesta di pagamenti, accertamenti e avvisi bonari per le imprese. Vanno scongiurate per non affossare le nostre aziende: Misiani ha sposato questo nostro invito. Noi contiamo, se non è possibile una rottamazione-quater, che ci sia almeno un “saldo e stralcio” (una riduzione delle somme dovute). Ballano quasi 10 miliardi di euro». Vincenzo Schiavo ha inoltre messo l’accento sulla condizione delle imprese italiane e del Sud in particolare. «Basti pensare che nella sola Campania sono oltre 50mila le aziende che hanno contratto un debito che non riescono più a pagare. Il Governo centrale deve pensare a sostenere le imprese, senza dimenticare alcuna categoria, per poterle far uscire dalle sabbie mobili e consentendo loro di ripartire. Solo così i nostri imprenditori potranno pagare i debiti e rilanciare l’economia, evitando nel contempo di far crescere l’esercito di disoccupati. In questo senso chiediamo al governo di creare un “anno bianco fiscale” nel corso del quale l’obiettivo dell’imprenditore dovrà essere quello di rafforzare le risorse umane che lavorano con lui: un anno senza tasse per investire, per pagare i dipendenti e per assumere altri lavoratori».

Confesercenti Campania è sempre attiva e al fianco di ogni categoria: in tal senso è stata lieta di promuovere l’ingresso in Confesercenti della CTI (Commerciali Turismo Italia). «Si tratta dell’associazione che raggruppa gli agenti di commercio del mondo del turismo, che sono l’anello tra la produzione e la vendita. Li accogliamo – dice Schiavo- con onore per sostenerli e dare voce alle loro esigenze. Il CTI si affilia a Confesercenti dopo l’Associazione Luminaria Italiane, che rappresenta un altro importantissimo settore commerciale in cui agiscono migliaia di imprenditori, visto che la filiera che illumina le feste, le fiere e gli eventi in Italia e all’estero è lunga e composta da grandi eccellenze. Siamo fieri – conclude Schiavo– che Confesercenti Campania sia una struttura propulsiva volta sempre a sostenere tutte le categorie, senza lasciare indietro nessuno».