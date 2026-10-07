40 anni di Cis di Nola

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“Il Cis è un grande successo imprenditoriale, un ecosistema che ha reso possibile lo sviluppo e la crescita di centinaia di aziende e favorito lo sviluppo di tutta l’area circostante, a partire dalla zona Asi di Nola”. Lo ha detto Claudio Ricci, amministratore delegato di Cis e Interporto Campano, nel corso dell’incontro “Idee e prospettive di sviluppo per la regione Campania” che ha celebrato i primi 40 anni del Centro nolano, nato dall’intuizione di Gianni Punzo, scomparso un anno fa.

Ricci ha sottolineato il ruolo svolto negli anni dalla collaborazione con le istituzioni, dall’Asi al Comune di Nola, fino ai ministeri e alla Regione Campania. “Questa è solo una tappa di un percorso che non è finito”, ha aggiunto, auspicando “una ulteriore accelerazione” della collaborazione tra pubblico e privato per sostenere la crescita del territorio.

Miranda: “9mila addetti e 8 miliardi di giro d’affari”

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il sindaco di Nola Andrea Ruggiero.

Il presidente del Cis, Andrea Miranda, ha ricordato il ruolo svolto in questi quarant’anni dal Cis e dall’Interporto nello sviluppo delle imprese e nella creazione di sinergie. “Oggi siamo una comunità di centinaia di imprese, integrata in un business park, che esprime 9.000 addetti, che diventano 40.000 se si considera l’indotto, e circa 8 miliardi di giro d’affari”, ha spiegato, sottolineando il peso del polo sull’economia campana.

Fitto: “Risorsa strategica per il Mezzogiorno e l’Europa”

In un videomessaggio il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto ha definito il Cis e l’Interporto di Nola “una risorsa strategica per la Campania, per il Mezzogiorno e più in generale per l’intera economia europea”.

“Quello che è stato costruito qui dimostra concretamente cosa significa mettere insieme impresa, logistica, infrastrutture, innovazione e occupazione”, ha affermato Fitto. “La competitività europea si costruisce nei territori. Nola ne è un esempio concreto”.

Imprese e logistica al centro dello sviluppo

Alla tavola rotonda sono intervenuti anche Pasquale Russo, presidente di Confcommercio Campania, Vittorio Genna, presidente dell’Unione Industriali Napoli, e Giosy Romano, capo del Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio.

Per Genna, la crescita e la capacità competitiva del sistema produttivo passano anche dall’efficienza della logistica. “Chi controlla e rende efficiente la catena logistica assicura la sopravvivenza della manifattura; chi la trascura condanna le imprese alla marginalità di mercato”, ha affermato.

Confcommercio: “Serve uno sforzo sui fondi europei”

Russo ha invece richiamato l’attenzione sull’utilizzo delle risorse europee, chiedendo “uno sforzo in più soprattutto dalla Regione Campania nella spesa dei Fondi Europei”.

Secondo il presidente di Confcommercio Campania, la riprogrammazione del Por avrebbe cancellato gli interventi destinati agli investimenti delle piccole e medie imprese del Terziario di Mercato. Russo ha indicato in 320mila le aziende interessate, pari, secondo i dati citati, al 90% delle imprese campane, al 55% del Pil e all’85% dell’occupazione privata. Ha inoltre chiesto il ripristino delle agevolazioni per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle Pmi.

Romano: “La Zes punto di riferimento”

Giosy Romano ha infine evidenziato il ruolo della sinergia tra pubblico e privato nella crescita dell’area. “La realtà del Cis è frutto di una visione lungimirante di 40 anni fa”, ha osservato, sottolineando come lo sviluppo stia proseguendo “anche grazie alla Zes e alla sua semplificazione burocratica”, diventata, a suo giudizio, un punto di riferimento.