America’s Cup, De Negri (Progecta): Napoli sia vera protagonista evento

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“L’America’s Cup rappresenta per Napoli una straordinaria occasione internazionale, probabilmente una di quelle opportunità che una città deve saper cogliere non soltanto sotto il profilo sportivo, ma soprattutto turistico, economico e d’immagine. Io guardo naturalmente a questo grande evento con gli occhi di chi opera professionalmente nel turismo organizzato da oltre cinquant’anni. E proprio per questo credo che la vera protagonista dell’America’s Cup debba essere Napoli”.

Lo spiega Angioletto De Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del Turismo e patron di Progecta, azienda leader nel Centro-Sud Italia, attiva dal 1996 nell’organizzazione di fiere professionali di alto profilo.

“Non soltanto – osserva – il mare sul quale si disputeranno le regate, non soltanto le imbarcazioni e i grandi team internazionali, ma Napoli nel suo complesso: il suo Golfo, il suo Lungomare, Castel dell’Ovo, Mergellina, Posillipo, il Vesuvio, i suoi grandi alberghi, la sua ristorazione, la sua cultura, la sua musica e soprattutto quella straordinaria capacità di accoglienza che il mondo ci riconosce”.

Dovunque c’è bisogno di un poco di Napoli (L. De Crescenzo)

Per De Negri l’America’s Cup può rappresentare quello che diceva Luciano De Crescenzo: “Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un poco di Napoli”. E quindi, afferma, la competizione potrà “portare un poco di Napoli nel mondo e, nello stesso momento, portare il mondo a Napoli. Perché chi arriverà per assistere all’America’s Cup non dovrà essere considerato soltanto uno spettatore di una manifestazione sportiva. Dovrà diventare un viaggiatore. Un viaggiatore che scopra Napoli, che soggiorni nei nostri alberghi, che conosca la nostra cucina, che visiti Pompei e il nostro patrimonio culturale e che da Napoli possa raggiungere Capri, Ischia, Procida, Sorrento, la Costiera Amalfitana e le tante eccellenze della Campania”.

Un prodotto turistico internazionale anche dopo l’America’s Cup

Secondo il patron di Progecta la grande sfida è “trasformare un eccezionale evento sportivo internazionale in un grande prodotto turistico internazionale. L’America’s Cup passerà. Ma se saremo capaci di utilizzare questa occasione per far innamorare centinaia di migliaia di persone della nostra città e della nostra regione, il beneficio turistico potrà durare molti anni. Napoli non deve semplicemente “ospitare” l’America’s Cup. Napoli deve essere l’America’s Cup”.