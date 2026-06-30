Coca-Cola HBC Italia, investiti 17 milioni in 2 anni su Marcianise

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Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore di bevande in Italia, presenta la 22ª edizione del proprio Rapporto di Sostenibilità, revisionato da Deloitte & Touche e redatto in accordance ai parametri di rendicontazione internazionale GRI Standards. Il documento racconta i risultati dell’azienda nella promozione di una crescita sostenibile per l’ambiente, le persone e l’economia.

Oltre 17 milioni investiti su Marcianise

In questo contesto si inserisce anche il continuo sviluppo industriale, con oltre 17 milioni di euro investiti nella fabbrica di Marcianise (CE) per il biennio 2025-2026 in innovazione, sostenibilità e ammodernamento dei sistemi produttivi.

Giangiacomo Pierini

«Gli investimenti industriali sono il presupposto per generare valore nel lungo periodo e trasformare gli impegni di sostenibilità in azioni concrete» dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia. «Con l’auspicio che l’entrata in vigore della Sugar tax non comprometta la nostra capacità di portare innovazione nella filiera, continuiamo a investire in Italia con una visione a lungo termine. I nostri stabilimenti sono il motore di questo percorso: è qui che tecnologia, efficienza e sostenibilità si traducono in risultati concreti per l’azienda e per i territori».

Monica Rispoli

«Qui a Marcianise sostenibilità e innovazione vanno di pari passo» aggiunge Monica Rispoli, Direttrice dello stabilimento Coca-cola HBC Italia di Marcianise. «Abbiamo inaugurato lo scorso anno la linea vetro, con un grande investimento da parte di Coca-Cola, che ci ha permesso di aumentare la nostra capacità produttiva e il nostro contributo alla filiera. D’altra parte, innovazioni come la nuova centrale di raffreddamento ci permette di fare tutto ciò continuando a ridurre le nostre emissioni».

Gli interventi

Tra i principali interventi dello stabilimento di Marcianise figura, infatti, la nuova centrale di raffreddamento, un progetto avviato lo scorso anno e in corso di implementazione nel 2026, pensato per aumentare significativamente l’efficienza energetica dei processi produttivi.

La nuova infrastruttura, con l’installazione di due refrigeratori con compressori a levitazione magnetica, consentirà di ridurre fino al 23% il consumo di energia elettrica necessario a produrre il freddoutilizzato sia nelle attività di imbottigliamento sia nella climatizzazione degli ambienti industriali. L’intervento, realizzato grazie a un investimento strategico di circa 2 milioni di euro ha un risparmio energetico stimato in 1.222 MWh/anno.

L’impegno dell’azienda per la tutela dei territori e la responsabilità d’impresa va oltre i propri siti produttivi e si estende al supporto e la promozione di iniziative locali che hanno l’obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità. Con questo impegno, nel 2025 sono stati donati oltre 2 milioni di prodotti ad associazioni e organizzazioni benefiche sul territorio nazionale, tra cui l’associazione Star Judo, di cui Coca-Cola ha anche coinvolto alcuni rappresentanti come tedofori nel Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Progetti di impatto sociale e culturale

A queste iniziative si affiancano numerosi progetti di impatto sociale e culturale realizzati insieme a partner, onlus e associazioni sul territorio nazionale, come le storiche partnership con Special Olympics e Banco Alimentare ETS, con cui l’azienda collabora coinvolgendo anche i dipendenti in attività di volontariato. Rispetto all’anno precedente, nel 2025 il numero di ore dedicato al volontariato aziendale è quasi raddoppiato, superando le 1.000 ore (+ 49% vs 2024).

Particolare attenzione è dedicata alle nuove generazioni attraverso il programma formativo imprenditoriale #YouthEmpowered, che ha lo scopo di ispirare, formare e accompagnare i giovani nel passaggio dal mondo della scuola al mercato del lavoro. Nel 2025, attraverso questo programma sono stati formati 39.000 giovani in Italia, fornendo loro servizi di orientamento, masterclass, mentorship e borse di studio.