Euronics Gruppo Tufano e Calcio Napoli raccolgono 40.000€ nel charity Star of the Match

- pubblicità -

Una serata all’insegna di sport, spettacolo e solidarietà, con la passione per il Napoli trasformata in un concreto sostegno al territorio. Questo il filo conduttore della seconda edizione di “Star of the Match”, il Charity Dinner promosso da Euronics Tufano, Official Partner di SSC Napoli, che si è svolto nella cornice del Gold Tower Lifestyle di Napoli e ha permesso la raccolta di 40.000 euro destinati all’Associazione La Palestra delle Autonomie.

La serata

La serata, organizzata da Euronics Tufano insieme a SSC Napoli, ha riunito partner, rappresentanti delle realtà coinvolte e numerosi ospiti, chiamati a partecipare alla speciale asta benefica il cui ricavato, insieme a una donazione significativa di Euronics Tufano, è stato interamente devoluto all’Associazione presieduta da Vincenzo Gargiulo, che nel corso dell’evento ha illustrato il progetto dedicato al sostegno di figli e ragazzi autistici.

A rappresentare le due realtà promotrici dell’iniziativa sono stati Ciro Cafarelli, Head of Istitutional Communication di Euronics Tufano, ed Edo De Laurentiis, Vice Presidente di SSC Napoli, mentre Carlo Pugliese, CEO del Gold Tower Lifestyle Hotel, ha fatto gli onori di casa accompagnando gli ospiti nel corso della serata.

L’asta benefica

Cuore dell’evento è stata l’asta benefica, che ha portato sul palco oggetti particolarmente significativi per i tifosi azzurri: dalle polo “Star of the Match” autografate dai calciatori premiati come migliori in campo nelle partite casalinghe della scorsa stagione, ai palloni e gagliardetti autografati e ai ciondoli celebrativi del Centenario del Club. A sorpresa, anche alcune maglie ufficiali del Napoli autografate, che hanno suscitato grande entusiasmo tra gli ospiti.

Gli ospiti

A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stata anche la presenza di alcuni volti legati al mondo dello sport e dello spettacolo. Tra gli ospiti, i calciatori del SSC Napoli Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, il cantante Andrea Sannimo, l’attore di Mare Fuori Antonio Orefice e il mago Jey Lillo, che ha coinvolto il pubblico con giochi di prestigio.

Con la seconda edizione di “Star of the Match”, Euronics Tufano e SSC Napoli hanno voluto rinnovare una collaborazione che va oltre il terreno di gioco, trasformando la passione per il calcio in un gesto concreto di solidarietà a sostegno del territorio.

Informazioni su Euronics Gruppo Tufano

Il Gruppo Tufano, nasce nel 1961 dall’intraprendenza di Benedetto Mauro Cafarelli e di sua moglie Teresa Tufano che, con grande passione, si affacciano sul mercato locale con un piccolo punto vendita, di appena 20 mq, dedicato alla vendita di materiale elettrico.

Nel 1986 l’azienda Tufano fa il suo ingresso nel settore dell’elettronica di consumo e nel 1998 entra a far parte, in qualità di socio fondatore, del più ampio Gruppo Internazionale Euronics. Oggi il Gruppo Euronics-Tufano conta 28 punti vendita, dislocati su 3 Regioni: Lazio, Campania e Calabria, con un organico di circa 500 persone.

Attualmente, il Gruppo Tufano è leader nel settore in Campania servendo con impegno e passione migliaia di clienti ogni anno.

Informazioni su Euronics Italia S.p.A.

Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato aggregato che nel 2025 traguarda i 2 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti con 423 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme. Una presenza capillare che ha consentito il raggiungimento di una market share di assoluto rilievo grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e promuovere la loro identità locale. Euronics Italia nasce nel 2001 dall’evoluzione di GET – il consorzio nato dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore – e ha attivamente contribuito alla nascita di Euronics International.