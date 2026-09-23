Gruppo Espresso, 10.000€ per la Fondazione Santobono Pausilipon

- pubblicità -

Un primo importante traguardo nel segno della solidarietà.

Il Gruppo Espresso ha consegnato alla dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, un assegno di 10.000 euro, frutto della vendita del box solidale da 50 cialde di caffè, l’iniziativa che sostiene i progetti della Fondazione dedicati ai bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon.

Il progetto coinvolge i consumatori attraverso un gesto semplice e quotidiano: acquistando il box da 50 cialde Espresso disponibile nei supermercati, una parte del ricavato viene destinata alle attività della Fondazione, contribuendo al finanziamento di progetti di assistenza, ricerca e accoglienza per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

La campagna del box solidale da 50 cialde di caffè continua

La consegna del primo contributo rappresenta un risultato significativo, ma la campagna è tutt’altro che conclusa.

Il box solidale da 50 cialde continuerà infatti a essere distribuito nei supermercati per i prossimi sei mesi, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la raccolta fondi e offrire un sostegno sempre maggiore ai progetti della Fondazione.

«Siamo profondamente orgogliosi di consegnare oggi questo primo contributo di 10.000 euro, frutto della generosità di migliaia di consumatori che hanno scelto il nostro box da 50 cialde», dichiara Andrea Ligestro, Junior Export Manager del Gruppo Espresso. «Per noi questa iniziativa rappresenta un impegno concreto verso il territorio e verso i bambini che affrontano ogni giorno percorsi di cura complessi. La raccolta fondi proseguirà ancora per molti mesi e confidiamo che sempre più persone scelgano di sostenerla, affinché questo primo traguardo sia soltanto l’inizio di un percorso di solidarietà ancora più importante.»

Con questa iniziativa il Gruppo Espresso conferma il proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa, mettendo la forza del proprio marchio al servizio di un progetto che unisce qualità, condivisione e solidarietà. Un gesto semplice, come l’acquisto di un box di cialde, può contribuire concretamente a regalare nuove opportunità di cura e speranza ai bambini assistiti dalla Fondazione Santobono Pausilipon.