Il Gruppo Romeo e i fratelli Mellino insieme per una nuova fase di sviluppo di Quattro Passi

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Il Gruppo Romeo e i fratelli Mellino annunciano una partnership strategica per lo sviluppo futuro di Quattro Passi, una delle più importanti realtà della gastronomia italiana nata a Massa Lubrense, che nel 2023 aveva ottenuto il massimo riconoscimento della Guida Michelin.

Nell’ambito dell’accordo, una società del Gruppo Romeo, Quattro Passi S.r.l., detiene in esclusiva i diritti sul marchio Quattro Passi, con l’obiettivo di strutturarne e svilupparne il progetto in Italia e all’estero. Fabrizio e Raffaele Mellino entrano a far parte del Gruppo Romeo con ruoli manageriali – rispettivamente Executive Chef e F&B Manager – assumendo un ruolo diretto nella costruzione della nuova fase del brand.

Il punto di partenza di questo percorso sarà ROMEO Massa Lubrense, il nuovo hotel di lusso della ROMEO Collection in apertura a maggio 2027, dove Quattro Passi sarà il ristorante fine dining e i fratelli Mellino contribuiranno allo sviluppo dell’intera proposta Food & Beverage.

Un progetto che nasce dall’incontro tra due realtà profondamente legate al territorio e accomunate dalla volontà di valorizzarne identità, cultura, competenze ed eccellenze attraverso una visione di ospitalità di respiro internazionale.

Massa Lubrense, una nuova destinazione per ROMEO Collection

La scelta di Massa Lubrense nasce dalla volontà del Gruppo Romeo di investire in un territorio di straordinaria identità, riconosciuto a livello internazionale per la bellezza del paesaggio, la ricchezza delle produzioni locali e una cultura dell’accoglienza profondamente radicata. Con ROMEO Massa Lubrense, il Gruppo porta per la prima volta la propria visione dell’ospitalità in questo straordinario tratto di costa, dando vita a un progetto nel quale architettura, natura, arte, benessere e gastronomia concorrono a costruire un’esperienza unica.

L’ingresso di Quattro Passi rappresenta un elemento centrale di questa visione: una realtà nata proprio su questo territorio, capace negli anni di trasformare le proprie radici in un linguaggio gastronomico riconosciuto a livello internazionale.

L’obiettivo non è soltanto portare un’eccellenza della ristorazione all’interno di un nuovo hotel, ma contribuire a rafforzare il ruolo di Massa Lubrense nel panorama internazionale dell’ospitalità e dell’alta gastronomia. Il progetto nasce infatti dall’idea che il valore di una destinazione possa essere costruito anche attraverso le competenze, le persone e le realtà d’eccellenza che ne rappresentano l’identità. In questo percorso, Quattro Passi diventa parte integrante della nuova identità di ROMEO Massa Lubrense e, più in generale, di una strategia con cui ROMEO Collection intende consolidare la propria presenza nelle destinazioni italiane più rilevanti, mantenendo un forte legame con i territori e sviluppando al tempo stesso una vocazione internazionale.

Quattro Passi e la famiglia Mellino: una storia che guarda al futuro

Quattro Passi porta nel progetto Romeo un patrimonio gastronomico costruito in oltre quarant’anni di storia, nato nel 1983 a Nerano dalla visione di Antonio Mellino e cresciuto attraverso il lavoro dei figli Fabrizio e Raffaele Mellino, fino a raggiungere il più alto riconoscimento della gastronomia internazionale, le tre Stelle Michelin.

Oggi i fratelli Mellino rappresentano la nuova generazione di Quattro Passi: Fabrizio alla guida della cucina e Raffaele dell’accoglienza e della sala. Insieme hanno contribuito a consolidare l’identità di un ristorante profondamente legato al territorio, alla sua materia prima e alla cultura gastronomica di questo angolo del Mediterraneo, portandone al tempo stesso il linguaggio verso una dimensione contemporanea e internazionale.

L’ingresso nel Gruppo Romeo non modifica questa identità, ma mette a disposizione dei fratelli Mellino nuovi strumenti e una nuova dimensione progettuale. Fabrizio e Raffaele continueranno infatti a guidare rispettivamente la proposta gastronomica e l’esperienza di sala, contribuendo inoltre alla costruzione dell’intera offerta Food & Beverage di ROMEO Massa Lubrense.

È proprio questa continuità, unita alla possibilità di crescere all’interno di un gruppo dell’ospitalità di alta gamma, a rappresentare il valore dell’operazione: custodire ciò che ha reso Quattro Passi un’eccellenza riconosciuta e, allo stesso tempo, creare le condizioni per portare quel patrimonio verso nuove esperienze, nuovi format e nuove destinazioni.

La gastronomia come parte dell’esperienza ROMEO Collection

La gastronomia rappresenta da sempre una componente distintiva dell’esperienza firmata ROMEO Collection. Negli hotel del Gruppo a Napoli e Roma, la collaborazione con Alain Ducasse ha contribuito a costruire un’offerta gastronomica di alto livello, pensata non come semplice servizio di ristorazione, ma come parte integrante dell’esperienza degli ospiti e dell’identità stessa delle strutture.

L’ingresso di Quattro Passi nel progetto di ROMEO Massa Lubrense si inserisce in questa linea di continuità e ne rappresenta una naturale evoluzione. La scelta di affiancare allo sviluppo del nuovo hotel uno dei nomi più riconosciuti della gastronomia italiana nasce dalla volontà di portare a Massa Lubrense una proposta gastronomica capace di dialogare profondamente con il territorio e, allo stesso tempo, di rafforzare il posizionamento di ROMEO Collection in una delle destinazioni più iconiche dell’ospitalità internazionale.

Per il Gruppo Romeo, Quattro Passi rappresenta quindi molto più di un ristorante: è l’incontro tra due identità e due patrimoni di eccellenza che condividono una stessa idea di ospitalità, dove cucina, territorio e cultura dell’accoglienza diventano parte di un’unica esperienza.

Fabrizio Mellino, Executive Chef di Quattro Passi

“Quattro Passi è la storia della nostra famiglia, delle persone che hanno lavorato con noi e di un territorio che ha dato forma alla nostra cucina. Oggi abbiamo scelto di aprire un nuovo capitolo di questa storia insieme al Gruppo Romeo.

Non abbiamo cercato semplicemente un partner. Abbiamo scelto un Gruppo nel quale entrare e con il quale condividere una nuova fase della nostra storia. Io e Raffaele siamo oggi parte del Gruppo Romeo e sentiamo di appartenere pienamente a questo progetto.

È una scelta nella quale crediamo perché mette insieme competenze diverse ma profondamente complementari: noi portiamo la nostra cultura gastronomica, la conoscenza della materia prima, il lavoro costruito in tanti anni e il know-how di Quattro Passi; il Gruppo Romeo mette a disposizione una visione imprenditoriale, una cultura dell’ospitalità di altissimo livello, capacità organizzative e gli strumenti necessari per costruire qualcosa di ancora più importante.”

ROMEO Massa Lubrense

ROMEO Massa Lubrense è il nuovo progetto del Gruppo Romeo a Punta San Lorenzo, nel territorio di Massa Lubrense. Tra Capri e la Costiera Amalfitana, l’hotel interpreta la filosofia di ROMEO Collection attraverso un’esperienza che unisce ospitalità, natura, cultura, benessere e gastronomia, in un dialogo diretto con il paesaggio e l’identità locale.

L’ingresso di Quattro Passi e dei fratelli Mellino rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto gastronomico e contribuisce a definire l’identità della nuova struttura, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell’ospitalità internazionale.

QUATTRO PASSI

La storia di una famiglia, il gusto di un territorio

Quattro Passi nasce nel 1983 a Nerano, dalla visione di Antonio Mellino. Da allora il ristorante è cresciuto insieme alla famiglia, mantenendo un legame molto forte con Massa Lubrense e con la cucina della Penisola Sorrentina.

Il percorso ha portato Quattro Passi ai massimi riconoscimenti della gastronomia internazionale: una Stella Michelin nel 1998, la seconda nel 2011 e la terza nel 2023.

Oggi la nuova generazione è rappresentata da Fabrizio e Raffaele Mellino. Fabrizio guida la cucina; Raffaele segue l’accoglienza e il Food & Beverage.

Una nuova fase

L’ingresso nel Gruppo Romeo segna un passaggio importante nella storia di Quattro Passi. La famiglia Mellino, rappresentata da Fabrizio e Raffaele Mellino, resta direttamente coinvolta nel progetto e mette a disposizione la propria esperienza, mentre Romeo porta una struttura manageriale e una esperienza specifica nell’ospitalità di alta gamma.

La prospettiva non è quella di una semplice replica del ristorante. Il lavoro sarà quello di definire e organizzare ciò che rende Quattro Passi riconoscibile e capire dove quel patrimonio possa essere sviluppato in modo coerente.

La famiglia Mellino

ANTONIO MELLINO — Fondatore di Quattro Passi e figura centrale nella storia del ristorante e della famiglia.

FABRIZIO MELLINO — Chef e guida gastronomica di Quattro Passi. Nel Gruppo Romeo è Executive Chef e segue anche lo sviluppo gastronomico del brand.

RAFFAELE MELLINO — Responsabile dell’accoglienza e del Food & Beverage. Nel Gruppo Romeo è F&B Manager.