InPost installa a Napoli il locker più grande in Italia

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InPost Italia, divisione italiana del Gruppo InPost, leader europeo nelle soluzioni logistiche out-of-home per l’e-commerce, ha scelto Napoli per installare il suo 6.000° locker, posizionato nel centro Azul Padel, in via Pallucci 160.

Con i suoi 14 metri di lunghezza, si tratta del locker più grande mai installato in Italia.

Murale di Irene Ghillani

A rendere unico il nuovo punto di ritiro è anche l’esclusivo murale che lo decora: InPost ha infatti affidato la personalizzazione del locker all’illustratrice Irene Ghillani, rappresentata da Opera Illustration. Con uno stile pop e soggetti dai colori accesi, l’artista celebra l’essenza di Napoli, reinterpretando in chiave moderna le icone e i simboli della cultura locale.

I numeri della crescita di InPost

Il 6.000° locker rappresenta per InPost un ulteriore passo importante nell’espansione della propria rete logistica, a pochi mesi dal superamento dei 10.000 punti di ritiro in tutto il Paese.

Crescita costante a livello nazionale e soprattutto nel Sud Italia: nei primi otto mesi del 2026 i punti di ritiro dell’azienda in Campania sono saliti a 1.023, di cui 474 locker e 549 InPost Point, con una crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il locker più utilizzato di tutto il Sud Italia si trova proprio in Campania, a Salerno (via Prudente 3); questo è stato anche il terzo locker più utilizzato in assoluto in Italia nei primi mesi del 2026.

Oltre 90 aziende in Campania hanno aderito a InPost SMart

La crescita del territorio coinvolge anche il tessuto imprenditoriale locale: in Campania, oltre 90 aziende hanno aderito a InPost SMart, il progetto lanciato a marzo da InPost Italia per supportare la crescita delle PMI dell’e-commerce con strumenti logistici, tecnologici e formativi dedicati.

Il dato locale si inserisce in uno scenario di sviluppo più ampio a livello di Gruppo, che nelle scorse settimane ha annunciato il superamento dei 100.000 punti di ritiro complessivi in tutta Europa, dove nel solo secondo trimestre 2026 sono stati gestiti 380,9 milioni di pacchi (+16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Nicola D’Elia

“Scegliere Napoli per il nostro 6.000° locker – il più grande mai installato in tutta Italia – ha un significato profondo. La Campania è oggi uno straordinario motore di innovazione per il nostro modello di consegna fuori casa: registrare un incremento del 26% dei punti di ritiro nei primi otto mesi del 2026 non è solo un traguardo numerico, ma il segno tangibile di una rivoluzione nelle abitudini quotidiane. I cittadini campani ci stanno dicendo che desiderano riappropriarsi del proprio tempo. Questo record per noi non è solo un traguardo di rete, ma la conferma che la libertà e la flessibilità del modello Out of Home sono ormai entrate a far parte della vita di tutti i giorni”, dichiara Nicola D’Elia, Managing Director InPost Italia.