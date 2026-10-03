Le nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback al Napoli Overdrive Festival

Stellantis &You Napoli si conferma punto di riferimento per l’automotive partenopeo e
porta in esclusiva regionale le attesissime FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback.
L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre, nello scenario del Napoli Overdrive
Festival, dove il pubblico campano potrà scoprire da vicino e in anteprima assoluta i due
nuovi SUV destinati ad ampliare la gamma del marchio torinese prima del loro lancio
commerciale ufficiale.
L’iniziativa nasce dal ruolo centrale di Stellantis &You Napoli come flagship e polo
distributivo del Gruppo sul territorio, scelto da FIAT per offrire alla città un’opportunità
unica: un’esposizione “special event” limitata esclusivamente ai due giorni del festival,
presso lo stand allestito al Centro Direzionale Ed. 2026_V 4.0
Una volta terminate le giornate di manifestazione, i veicoli non saranno infatti visibili nella
regione fino alle successive fasi del lancio sul mercato.
Grizzly e Grizzly Fastback
In linea con la continua evoluzione del brand, le nuove Grizzly e Grizzly Fastback si
presentano come l’espressione più moderna della mobilità familiare firmata FIAT: due SUV
dal carattere ben distinto, progettati per coniugare abitabilità, versatilità e tecnologia
avanzata, con un’offerta di motorizzazioni pronta a soddisfare ogni esigenza grazie a versioni
benzina, ibride ed elettriche.
L’esposizione al Napoli Overdrive Festival si preannuncia “come un’occasione straordinaria
per tutto il pubblico napoletano e per gli appassionati della regione, che potranno entrare in
contatto diretto con il futuro della mobilità FIAT all’interno di uno spazio espositivo moderno e pensato per offrire un’esperienza immersiva tra novità di prodotto, consulenza e
innovazione”.
L’evento presso lo stand di Stellantis &You Napoli sarà naturalmente anche l’occasione per
scoprire in anteprima i dettagli dei nuovi modelli e raccogliere informazioni in vista
dell’apertura degli ordini.
Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo
reale è possibile visitare i canali ufficiali Facebook e Instagram di Stellantis &You Napoli.
L’appuntamento è al Centro Direzionale Ed. 2026_V 4.0 , il 3 e 4 ottobre durante gli orari di
apertura del festival.
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