Le nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback al Napoli Overdrive Festival

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Stellantis &You Napoli si conferma punto di riferimento per l’automotive partenopeo e

porta in esclusiva regionale le attesissime FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback.

L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre, nello scenario del Napoli Overdrive

Festival, dove il pubblico campano potrà scoprire da vicino e in anteprima assoluta i due

nuovi SUV destinati ad ampliare la gamma del marchio torinese prima del loro lancio

commerciale ufficiale.

L’iniziativa nasce dal ruolo centrale di Stellantis &You Napoli come flagship e polo

distributivo del Gruppo sul territorio, scelto da FIAT per offrire alla città un’opportunità

unica: un’esposizione “special event” limitata esclusivamente ai due giorni del festival,

presso lo stand allestito al Centro Direzionale Ed. 2026_V 4.0

Una volta terminate le giornate di manifestazione, i veicoli non saranno infatti visibili nella

regione fino alle successive fasi del lancio sul mercato.

Grizzly e Grizzly Fastback

In linea con la continua evoluzione del brand, le nuove Grizzly e Grizzly Fastback si

presentano come l’espressione più moderna della mobilità familiare firmata FIAT: due SUV

dal carattere ben distinto, progettati per coniugare abitabilità, versatilità e tecnologia

avanzata, con un’offerta di motorizzazioni pronta a soddisfare ogni esigenza grazie a versioni

benzina, ibride ed elettriche.

L’esposizione al Napoli Overdrive Festival si preannuncia “come un’occasione straordinaria

per tutto il pubblico napoletano e per gli appassionati della regione, che potranno entrare in

contatto diretto con il futuro della mobilità FIAT all’interno di uno spazio espositivo moderno e pensato per offrire un’esperienza immersiva tra novità di prodotto, consulenza e

innovazione”.

L’evento presso lo stand di Stellantis &You Napoli sarà naturalmente anche l’occasione per

scoprire in anteprima i dettagli dei nuovi modelli e raccogliere informazioni in vista

dell’apertura degli ordini.

Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo

reale è possibile visitare i canali ufficiali Facebook e Instagram di Stellantis &You Napoli.

L’appuntamento è al Centro Direzionale Ed. 2026_V 4.0 , il 3 e 4 ottobre durante gli orari di

apertura del festival.